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CSJMU कानपुर में राष्ट्रीय संगोष्ठी : पत्रकारिता की गिरती प्रभावशीलता पर हुआ मंथन

पद्मश्री विजय दत्त ने कहा कि पहले के समय में पत्रकारिता का प्रभाव बहुत गहरा और शक्तिशाली था.

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CSJMU में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 15, 2026 at 11:21 AM IST

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कानपुर: छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (CSJMU) में शनिवार को दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया. यह संगोष्ठी हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज व रामसहाय राजकीय महाविद्यालय बैरी शिवराजपुर की ओर से की गई थी. इस दौरान पद्मश्री विजय दत्त ने आज की पत्रकारिता के बीच का अंतर बताया.

उन्होंने कहा कि पहले के समय में संसाधनों की बहुत कमी थी. इसके बावजूद पत्रकारिता का प्रभाव बहुत गहरा और शक्तिशाली था, लेकिन आज संसाधनों की कोई कमी नहीं है, फिर भी पत्रकारिता उतनी प्रभावशाली नहीं रह गई है.

वहीं, सीएसजेएमयू के कुलपति प्रो. विनय पाठक ने उनकी बातों पर जोर देते हुए कहा कि पत्रकारिता का असली और एकमात्र उद्देश्य पूरी निष्पक्षता के साथ केवल सत्य को सामने लाना, होना चाहिए.

संगोष्ठी में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रो. (डॉ.) शशि कपूर (संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, प्रयागराज) एवं प्रो. (डॉ.) दिलीप सरदेसाई (पूर्व प्राचार्य एवं संगठन मंत्री, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, उत्तर प्रदेश) उपस्थित रहे.

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छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन (ETV Bharat)


ब्रिटिश काल में कई रियासतों ने निर्भीक समाचार पत्रों पर लगाए प्रतिबंध: संगोष्ठी में वरिष्ठ पत्रकार अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि ब्रिटिश शासनकाल में कई रियासतों ने निर्भीक समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाए थे, क्योंकि वे जनता की आवाज को निर्भीकता से उठाते थे.

उन्होंने सरोजिनी नायडू के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि पत्रकारिता ने भारत की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया. कार्यक्रम में अनूप शुक्ला, डॉ. अपर्णा सिंह और महेश शर्मा जैसे कई अन्य बुद्धिजीवी भी शामिल हुए.

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