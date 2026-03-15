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CSJMU कानपुर में राष्ट्रीय संगोष्ठी : पत्रकारिता की गिरती प्रभावशीलता पर हुआ मंथन

कानपुर: छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (CSJMU) में शनिवार को दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया. यह संगोष्ठी हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज व रामसहाय राजकीय महाविद्यालय बैरी शिवराजपुर की ओर से की गई थी. इस दौरान पद्मश्री विजय दत्त ने आज की पत्रकारिता के बीच का अंतर बताया.

उन्होंने कहा कि पहले के समय में संसाधनों की बहुत कमी थी. इसके बावजूद पत्रकारिता का प्रभाव बहुत गहरा और शक्तिशाली था, लेकिन आज संसाधनों की कोई कमी नहीं है, फिर भी पत्रकारिता उतनी प्रभावशाली नहीं रह गई है.

वहीं, सीएसजेएमयू के कुलपति प्रो. विनय पाठक ने उनकी बातों पर जोर देते हुए कहा कि पत्रकारिता का असली और एकमात्र उद्देश्य पूरी निष्पक्षता के साथ केवल सत्य को सामने लाना, होना चाहिए.

संगोष्ठी में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रो. (डॉ.) शशि कपूर (संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, प्रयागराज) एवं प्रो. (डॉ.) दिलीप सरदेसाई (पूर्व प्राचार्य एवं संगठन मंत्री, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, उत्तर प्रदेश) उपस्थित रहे.