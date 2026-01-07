ETV Bharat / state

क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने की जरूरत, बहुभाषी शिक्षा पर कॉन्क्लेव में मंत्री सुदिव्य ने दिए सुझाव

रांचीः झारखंड में खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और कुरमाली जैसी क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा व्यवस्था में सशक्त रूप से सम्मिलित करने की जरूरत है. ऐसा कहना है उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार का बहुभाषी शिक्षा पर होटल चाणक्य बीएनआर में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्क्लेव में मंत्री सुदिव्य कुमार ने क्षेत्रीय भाषाओं का महत्व बताते हुए विभागीय सचिव और मुख्यमंत्री से इस दिशा में विचार करने का आग्रह किया है.

राज्य में पांच जनजातीय और चार क्षेत्रीय भाषाएं

मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि बहुभाषी शिक्षा ही झारखंड की सांस्कृतिक पहचान, समावेशिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आधारशिला है. उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि झारखंड भाषायी विविधता का जीवंत उदाहरण है. यहां 'कोस-कोस पर पानी बदले, दस कोस पर वाणी' की कहावत पूरी तरह साकार होती है. उन्होंने कहा कि राज्य में पांच जनजातीय और चार क्षेत्रीय भाषाएं हैं और 24 जिलों को किसी एक भाषा में नहीं पिरोया जा सकता.

जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं पर संकटः मंत्री सुदिव्य कुमार

मंत्री ने मातृभाषा आधारित शिक्षा के वैज्ञानिक और भावनात्मक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मां ही बच्चे की पहली शिक्षक होती है. इसी कारण ‘मदर टंग’ की अवधारणा शिक्षा का मूल आधार है. यदि बुनियादी शिक्षा सरल, रोचक और व्यावहारिक नहीं होगी तो वह केवल ब्लैकबोर्ड तक सीमित रह जाएगी और जागरूक नागरिकों का निर्माण नहीं कर पाएगी. उन्होंने चिंता व्यक्त की कि आज जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाएं लुप्त होने की कगार पर हैं और बच्चों को उनकी अपनी भाषा में शिक्षा देना ही इन भाषाओं के संरक्षण का पहला और सबसे सशक्त प्रयास है. खोरठा भाषा का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि मातृभाषा में शिक्षा से ही भाषाओं की विशिष्ट ध्वनियां और पहचान जीवित रह सकती है.

पलाश परियोजना को 16 जिलों तक विस्तार की जरूरत