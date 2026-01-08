बहुभाषी शिक्षा कॉन्क्लेव का समापन, स्थानीय भाषाओं को शिक्षण से जोड़ने पर जोर
रांची में आयोजित दो दिवसीय बहुभाषी शिक्षा कॉन्क्लेव का समापन हो गया.
Published : January 8, 2026 at 8:22 PM IST
रांचीः झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (JEPC) की ओर से आयोजित दो दिवसीय बहुभाषी शिक्षा कॉन्क्लेव का समापन गुरुवार को हुआ. कॉन्क्लेव के दूसरे दिन एनसीईआरटी (NCERT) और जनजातीय अनुसंधान संस्थान (TRI) के विशेषज्ञों ने बहुभाषी शिक्षा की आवश्यकता, इसके व्यवहारिक पक्षों और प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अपने अनुभव साझा किए. इस दौरान विभिन्न राज्यों से आए शिक्षकों, शिक्षाविदों और विषय विशेषज्ञों के साथ गहन संवाद हुआ.
बहुभाषी शिक्षा कॉन्क्लेव में आए विशेषज्ञों ने कहा कि मातृभाषा आधारित शिक्षा बच्चों की समझ, सीखने की निरंतरता और शैक्षणिक गुणवत्ता को मजबूत करती है. झारखंड जैसे भाषाई विविधता वाले राज्य में स्थानीय भाषाओं को कक्षा शिक्षण से जोड़ना न केवल सीखने की प्रक्रिया को सहज बनाता है, बल्कि बच्चों की सांस्कृतिक पहचान और आत्मविश्वास को भी सुदृढ़ करता है. दो दिनों तक चले इन सत्रों में शिक्षक प्रशिक्षण, बहुभाषी पाठ्यसामग्री विकास और समुदाय की सहभागिता पर विशेष जोर दिया गया.
कॉन्क्लेव के तकनीकी सत्र में विभिन्न राज्यों में बहुभाषी शिक्षा के तहत किए जा रहे नवाचारों, चुनौतियों और सफल प्रयोगों पर आधारित प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किए गए. शिक्षकों और विशेषज्ञों ने बताया कि मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण से बच्चों की सहभागिता बढ़ती है और विषयवस्तु की समझ अधिक प्रभावी होती है.
एनसीईआरटी की प्रो. उषा शर्मा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में बहुभाषी शिक्षा के लिए एनसीईआरटी द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि प्रारंभिक कक्षाओं में मातृभाषा में शिक्षा बच्चों की सीखने की गति को सुदृढ़ करती है. पैनल चर्चा में नारायण भगत, चिन्मयी साहू, अनिमा रानी टोप्पो, डॉ. दमयंती सिंकू और रत्नेश कुमार ने कक्षा शिक्षण में मातृभाषा के एकीकरण से जुड़े अपने अनुभव साझा किए.
खुली चर्चा सत्र में राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने कहा कि बहुभाषी शिक्षा झारखंड जैसे बहुभाषी राज्य में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने का प्रभावी माध्यम है. उन्होंने बताया कि यूनिसेफ और एलएलएफ के सहयोग से संचालित पलाश कार्यक्रम का विस्तार चरणबद्ध तरीके से अन्य जिलों में किया जाएगा. राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ. अविनव कुमार ने कहा कि मातृभाषा आधारित शिक्षण से बच्चों की अवधारणात्मक समझ मजबूत होती है और ड्रॉपआउट की संभावना कम होती है.
इस कॉन्क्लेव में एलएलएफ के संस्थापक धीर झिंगरन, यूनिसेफ की शिक्षा विशेषज्ञ पारुल शर्मा, रूम टू रीड की कंट्री डायरेक्टर पूर्णिमा गर्ग, जामिया मिलिया इस्लामिया की प्रो. डॉ. अनुभा राजेश सहित विभिन्न राज्यों से आए शिक्षकों, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों की भागीदारी रही.
इसे भी पढ़ें- क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने की जरूरत, बहुभाषी शिक्षा पर कॉन्क्लेव में मंत्री सुदिव्य ने दिए सुझाव
इसे भी पढ़ें- खूंटी में विज्ञान और आत्मविश्वास के बीच सामंजस्य बनाने लगी हैं बेटियां, यूनिसेफ टीम ने बहुभाषी शिक्षा मॉडल को सराहा
इसे भी पढ़ें- रांची में निपुण भारत मिशन के तहत मातृभाषा पर राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन, विशेषज्ञों ने कहा- मातृभाषा बहुभाषा सिखने की नींव