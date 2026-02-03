एमएसएमई एक्सपो-2026 का शुभारंभ; 80 से अधिक स्टाॅल्स लगाए गए, ब्रिगेडियर टी रजनीश ने उत्पादों को देखा
कानपुर के फजलगंज स्थित एमएसएमई विकास संस्थान में दो दिवसीय एमएसएमई एक्सपो शुरू.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 3, 2026 at 10:25 PM IST
कानपुर : 'केंद्र सरकार की पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी (सार्वजनिक खरीद नीति) के तहत अब आने वाले समय में देश के सभी सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) में 25 प्रतिशत उत्पादों की खरीदारी एमएसएमई इकाईयों से की जाएगी. इससे इकाईयों को जहां बढ़ावा मिलेगा, वहीं एमएसएमई संचालकों का कारोबार बढ़ेगा.' मंगलवार को एमएसएमई विकास संस्थान के निदेशक विष्णु वर्मा ने ये जानकारी उद्यमियों, सार्वजनिक उपक्रमों के अफसरों संग साझा की.
शहर के फजलगंज स्थित एमएसएमई विकास संस्थान में दो दिवसीय एमएसएमई एक्सपो-2026 का आयोजन किया गया है. इसमें कुल 80 से अधिक स्टाॅल्स लगाए गए थे और सभी पर विभिन्न प्रकार के उत्पादों को प्रदर्शित किया गया था. इस दौरान एमएसएमई विकास संस्थान के निदेशक विष्णु वर्मा ने कहा कि संस्थान द्वारा हर साल फरवरी में दो दिवसीय प्रदर्शनी कम एक्सपो का आयोजन कराया जाता है.
उन्होंने कहा कि इसमें एक छत के नीचे क्रेता-विक्रेता मौजूद रहते हैं. क्रेता अपने उत्पाद संबंधी मांग को विक्रेता से साझा करते हैं और फिर विक्रेता द्वारा वह उत्पाद मुहैया कराए जाते हैं. इस एक्सपो में कानपुर के अलावा 21 अन्य जिलों से भी उद्यमी पहुंचे थे.
मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर टी रजनीश डीजीक्यूए ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में 30 प्रतिशत योगदान एमएसएमई इकाईयों का ही है. उन्होंने भी कई स्टाॅल्स पर पहुंचकर उद्यमियों द्वारा तैयार उत्पादों को देखा और उनके हुनर को सराहा. संयुक्त आयुक्त उद्योग सुनील कुमार, फियो के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव, एफएफडीसी के सहायक निदेशक डा. भक्ति विजय शुक्ला, सहायक निदेशक एमएसएमई अविनाश आदि उपस्थित रहे.
एमएसएमई विकास संस्थान के अफसरों ने बताया कि एक्सपो के दौरान उद्यमियों को क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रोडक्ट मार्केटिंग, इंडस्ट्री से संंबंधित चुनौतियों और उनके समाधान के विषय में बताया गया. इसके साथ ही पैकेजिंग, जेम पोर्टल से खरीदारी को लेकर भी जानकारी दी गई.
क्या है पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी? : केंद्र सरकार की नियमावली है. इसके तहत देश के सभी सार्वजनिक उपक्रमों को उत्पादों की खरीदारी करते समय इस योजना में अपना पंजीकरण कराना होगा. इस योजना में पंजीकृत होने के बाद पीएसयू जो उत्पाद परचेज करेंगे, उनमें उन्हें कई सहूलियतें मिल सकेंगी.
