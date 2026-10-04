चंडीगढ़ में 5 अक्टूबर से ऑल इंडिया मेयर्स काउंसिल की दो दिवसीय बैठक, देशभर के 19 राज्यों के 40 मेयर लेंगे हिस्सा
चंडीगढ़ में ऑल इंडिया मेयर्स काउंसिल की दो दिवसीय बैठक में शहरों के विकास मॉडल और अनुभवों पर होगा मंथन.
Published : October 4, 2026 at 5:10 PM IST
चंडीगढ़: ऑल इंडिया मेयर्स काउंसिल की ओर से 5 और 6 अक्टूबर को चंडीगढ़ में दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इसमें देश के 19 राज्यों से करीब 40 मेयर हिस्सा लेंगे. कार्यक्रम को लेकर चंडीगढ़ के मेयर सौरभ जोशी और मनोज गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर जानकारी साझा की.
मेयर अपने शहरों के विकास अनुभव को करेंगे साझाः मेयर सौरभ जोशी ने बताया कि "कार्यक्रम में अलग-अलग शहरों के मेयर एक मंच पर बैठकर अपने अनुभव और शहरों के विकास से जुड़े कामों को साझा करेंगे. अलग-अलग शहरों में अपनाए जा रहे सफल मॉडल और कार्यप्रणाली को एक-दूसरे के साथ साझा करने से दूसरे शहरों को भी नई दिशा मिल सकती है."
चंडीगढ़ के लिए गौरव का क्षणः चंडीगढ़ के मेयर ने बताया कि कार्यक्रम में मेयरों के साथ विभिन्न नगर निकायों के पार्षद भी शामिल होंगे. इससे अलग-अलग शहरों के स्थानीय प्रतिनिधियों को एक-दूसरे के साथ सीधे संवाद करने का अवसर मिलेगा. उन्होंने कार्यक्रम के आयोजन में यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया के योगदान का भी उल्लेख किया. जोशी ने कहा कि देश के विभिन्न शहरों के जनप्रतिनिधियों को एक मंच पर लाकर अनुभव साझा करने का यह अवसर चंडीगढ़ के लिए भी महत्वपूर्ण है.