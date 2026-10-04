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चंडीगढ़ में 5 अक्टूबर से ऑल इंडिया मेयर्स काउंसिल की दो दिवसीय बैठक, देशभर के 19 राज्यों के 40 मेयर लेंगे हिस्सा

चंडीगढ़ मेयर सौरभ जोशी ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: ऑल इंडिया मेयर्स काउंसिल की ओर से 5 और 6 अक्टूबर को चंडीगढ़ में दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इसमें देश के 19 राज्यों से करीब 40 मेयर हिस्सा लेंगे. कार्यक्रम को लेकर चंडीगढ़ के मेयर सौरभ जोशी और मनोज गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर जानकारी साझा की.