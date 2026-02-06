ETV Bharat / state

11 वां दो दिवसीय मारवाड़ हॉर्स शो कल से होगा शुरू

सोसायटी के सचिव इन्द्रजीत सिंह नाथावत ने शुक्रवार को बताया कि शनिवार सुबह 9.45 बजे शो का उद्घाटन समारोह पूर्व महाराजा गज सिंह के मुख्य आतिथ्य में महाराजा गज सिंह स्पोर्ट्स फाउण्डेशन पोलो ग्राउण्ड, पाबूपुरा पर होगा. समारोह में अश्वों के साथ मार्च पास्ट, सामूहिक लोक नृत्य, लंगा व मांगणियार की स्वर लहरियां, मेहरानगढ़ बैण्ड, सुन्दर बैण्ड व पुलिस लाइन बैण्ड की सुमधुर धुनों के साथ शो का रंगारंग शुभारंभ होगा.

जोधपुर: 11 वां मारवाड़ हॉर्स शो शनिवार से शुरू होगा. यह दो दिन चलेगा. ऑल इण्डिया मारवाड़ी हॉर्स सोसायटी, जोधपुर व मारवाड़ी हॉर्स बुक रजिस्ट्रेशन सोसायटी ऑफ इण्डिया के संयुक्त तत्वावधान में इसका आयोजन होगा.

नाथावत ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य मारवाड़ी नस्ल के घोड़ों की पहचान व गुणवत्ता को बनाए रखने का प्रयास है. उन्होंने बताया कि पूर्व महाराजा गजसिंह द्वारा मारवाड़ी नस्ल की पहचान को बनाए रखने के लिए व संरक्षण के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं. उनके संरक्षण में यह 11 वां आयोजन हो रहा है. उन्होंने बताया कि मारवाड़ी घोड़े अपनी सुन्दरता, चंचलता एवं स्वामीभक्ति के कारण विश्व में प्रसिद्ध हैं. मारवाड़ी घोड़ों की विश्व बाजार में जबरदस्त मांग है. इस हॉर्स शो से उन्हें उचित मंच मिलता है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2003 में ऑल इण्डिया मारवाड़ी हॉर्स सोसायटी, जोधपुर का गठन हुआ व उम्मेद भवन पैलेस में इसका कार्यालय स्थापित हुआ. वर्ष 2008 से मारवाड़ी हॉर्स स्टड बुक रजिस्ट्रेशन सोसायटी ऑफ इण्डिया का गठन किया गया. उन्होंने बताया कि 1988 से मारवाड़ हॉर्स एण्ड केटल शो आयोजित होता रहा है एवं इसके बाद वर्ष 2013 से मारवाड़ हॉर्स शो का आयोजन किया जा रहा है.

देश के कई राज्यों के मारवाड़ी अश्व लेंगे भाग: मारवाड़ हॉर्स शो में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु व कर्नाटक सहित कई राज्यों के मारवाड़ी अश्व भाग लेंगे. आयोजन के दोनों दिन विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं होंगी. दो दिवसीय प्रतियोगिताओं का पुरस्कार वितरण समारोह रविवार शाम को होगा. प्रथम पुरस्कार के रूप में अश्व मालिक को एक लाख का नकद पुरस्कार दिया जाएगा.

अब तक 4021 मारवाड़ी अश्वों का हुआ रजिस्ट्रेशन: मारवाड़ी हॉर्स स्टड बुक रजिस्ट्रेशन सोसायटी ऑफ इण्डिया के तत्वावधान में अब तक 4021 मारवाड़ी अश्वों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और 927 अश्वों का DNA की जांच हो चुकी है. इसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक के मारवाड़ी अश्व शामिल हैं.