जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल 2025 का आगाज, जयपुर के 36 कारखानों पर फोकस

जयपुर: जयपुर का ऐतिहासिक जयगढ़ किला शनिवार को कला, इतिहास और संस्कृति के एक जीवंत उत्सव का गवाह बना. यहां भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, शाही विरासत और लोक परंपराओं को एक मंच पर समेटने वाले 'जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल 2025' का आगाज हुआ. यहां हेरिटेज वॉक से लेकर लोक कला और जयपुर के प्रसिद्ध 36 कारखानों की कारीगरी भी नजर आई. विरासत का बखान करने वाले जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल के पहले दिन जयगढ़ किले के विभिन्न प्रांगणों में प्रेरक संवाद, हेरिटेज वॉक, लोकनृत्य, संगीत प्रस्तुतियां, स्ट्रीट फूड अनुभव, शिल्प बाज़ार, क्राफ्ट वर्कशॉप और कारीगरों की कला देखने को मिली. जयपुर के पूर्व राजपरिवार सदस्य पद्मनाभ सिंह और गौरवी की मौजूदगी में फेस्टिवल की शुरुआत हुई.

फेस्टिवल के दूसरे संस्करण पर बोलते हुए सवाई पद्मनाभ सिंह ने कहा कि यह आयोजन सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि विरासत संरक्षण का एक सशक्त प्रयास है. सवाई जयसिंह द्वितीय ने करीब 300 साल पहले जिस विजन के साथ जयपुर को बसाया था, उस सपने को आज के दौर में आगे बढ़ाना हमारा लक्ष्य है. उन्होंने कहा कि राजस्थान के सभी तत्व, जो दुनिया में इस राज्य को खास बनाते हैं, उन्हें एक ही मंच पर पेश किया जा रहा है. इसमें क्राफ्ट, आर्ट, लोकगीत, लोकनृत्य, ब्लॉक प्रिंटिंग, मिरर वर्क और खानपान सब शामिल हैं. पद्मनाभ सिंह ने बताया कि इस बार कई खास स्पीकर्स और म्यूजिशियन उपस्थित रहेंगे. युवा कलाकारों और कारीगरों को मंच देने के उद्देश्य से फेस्टिवल में लोक कला और नई पीढ़ी के बीच सेतु बनाने की योजना भी शामिल है.

