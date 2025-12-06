ETV Bharat / state

जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल 2025 का आगाज, जयपुर के 36 कारखानों पर फोकस

फेस्टिवल में युवा कलाकारों और कारीगरों को मंच देने के उद्देश्य से नई पीढ़ी के बीच सेतु बनाने की योजना को शामिल किया गया है.

Jaigarh Heritage Festival 2025
फेस्टिवल के उद्धाटन कार्यक्रम को संबोधित करते पद्मनाभ सिंह (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 6, 2025 at 5:15 PM IST

जयपुर: जयपुर का ऐतिहासिक जयगढ़ किला शनिवार को कला, इतिहास और संस्कृति के एक जीवंत उत्सव का गवाह बना. यहां भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, शाही विरासत और लोक परंपराओं को एक मंच पर समेटने वाले 'जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल 2025' का आगाज हुआ. यहां हेरिटेज वॉक से लेकर लोक कला और जयपुर के प्रसिद्ध 36 कारखानों की कारीगरी भी नजर आई. विरासत का बखान करने वाले जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल के पहले दिन जयगढ़ किले के विभिन्न प्रांगणों में प्रेरक संवाद, हेरिटेज वॉक, लोकनृत्य, संगीत प्रस्तुतियां, स्ट्रीट फूड अनुभव, शिल्प बाज़ार, क्राफ्ट वर्कशॉप और कारीगरों की कला देखने को मिली. जयपुर के पूर्व राजपरिवार सदस्य पद्मनाभ सिंह और गौरवी की मौजूदगी में फेस्टिवल की शुरुआत हुई.

फेस्टिवल के दूसरे संस्करण पर बोलते हुए सवाई पद्मनाभ सिंह ने कहा कि यह आयोजन सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि विरासत संरक्षण का एक सशक्त प्रयास है. सवाई जयसिंह द्वितीय ने करीब 300 साल पहले जिस विजन के साथ जयपुर को बसाया था, उस सपने को आज के दौर में आगे बढ़ाना हमारा लक्ष्य है. उन्होंने कहा कि राजस्थान के सभी तत्व, जो दुनिया में इस राज्य को खास बनाते हैं, उन्हें एक ही मंच पर पेश किया जा रहा है. इसमें क्राफ्ट, आर्ट, लोकगीत, लोकनृत्य, ब्लॉक प्रिंटिंग, मिरर वर्क और खानपान सब शामिल हैं. पद्मनाभ सिंह ने बताया कि इस बार कई खास स्पीकर्स और म्यूजिशियन उपस्थित रहेंगे. युवा कलाकारों और कारीगरों को मंच देने के उद्देश्य से फेस्टिवल में लोक कला और नई पीढ़ी के बीच सेतु बनाने की योजना भी शामिल है.

जयपुर के '36 कारखानों' पर फोकस: इस वर्ष फेस्टिवल की एक प्रमुख विशेषता यह है कि जयपुर के ऐतिहासिक 36 कारखानों पर विशेष फोकस किया गया है. पद्मनाभ सिंह ने बताया कि 36 कारखानों में से 12 से 15 आज भी किसी न किसी रूप में सक्रिय हैं. आर्थिक संसाधनों की कमी इन पारंपरिक कलाओं के लिए बड़ी चुनौती है. फेस्टिवल के जरिए इन्हें नए बाजार और प्लेटफॉर्म से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. पद्मनाभ सिंह के अनुसार 300 साल पुरानी इस शाही विरासत को पुनर्जीवित करना उनका लक्ष्य है. इस तरह के फेस्टिवल यह सुनिश्चित करते हैं कि नई पीढ़ी इन कलाओं को जाने, समझे और उन्हें आगे बढ़ाने की प्रेरणा ले.

Jaigarh Heritage Festival 2025
फेस्टिवल में सजा हिस्तशिल्प बाजार (ETV Bharat Jaipur)

फेस्टिवल को सालभर सक्रिय रखने की योजना: उन्होंने बताया कि यह आयोजन सिर्फ दो दिन तक सीमित न रहे, बल्कि सालभर कलाकारों और शिल्पकारों से जुड़ाव बना रहे. इसके लिए आयोजन के पार्टनर टीमवर्क आर्ट्स के 32 अंतरराष्ट्रीय फेस्टिवल हैं, जिनमें नए कलाकारों और क्राफ्टवर्क्स को जोड़ने पर काम किया जा रहा है. साथ ही आने वाले वर्षों में इस फेस्टिवल को दो दिन से बढ़ाकर 6 से 7 दिन का करने की योजना भी है, ताकि ज्यादा संख्या में लोग विरासत को नजदीक से जान सकें.

Jaigarh Heritage Festival 2025
कार्यक्रम में मौजूद आगंतुक (ETV Bharat Jaipur)

