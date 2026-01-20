ETV Bharat / state

डीएसपीएमयू में अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी, 23वीं सदी के हिंदी साहित्य और आदिवासी जीवन पर मंथन

रांची के डीएसपीएमयू में अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया.

two day international seminar organized at Dr Shyama Prasad Mukherjee University in Ranchi
डीएसपीएमयू में अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 20, 2026 at 6:19 PM IST

रांचीः राजधानी रांची स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (DSPMU) में दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया. इस संगोष्ठी में 23वीं सदी के हिंदी साहित्य में अभिव्यक्ति और आदिवासी जीवन संदर्भ विषय पर गहन विचार-विमर्श किया गया. संगोष्ठी का उद्देश्य बदलते समय में हिंदी साहित्य की दिशा, उसकी अभिव्यक्ति और आदिवासी समाज से जुड़े जीवन मूल्यों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना रहा.

इस अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में देश-विदेश से बड़ी संख्या में विद्वानों, शिक्षाविदों और शोधार्थियों ने भाग लिया। नेपाल और श्रीलंका समेत दिल्ली विश्वविद्यालय से आए प्रतिनिधियों ने संगोष्ठी में अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए. वहीं, झारखंड के विभिन्न जिलों से सैकड़ों शिक्षाविद, प्रोफेसर, शोधार्थी और विद्यार्थी इस आयोजन में शामिल हुए.

डीएसपीएमयू में दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी (ETV Bharat)

संगोष्ठी के दौरान वक्ताओं ने कहा कि हिंदी साहित्य अब केवल भारत तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है. विशेष रूप से आदिवासी जीवन, संस्कृति, परंपरा और संघर्ष को साहित्य के माध्यम से नई पीढ़ी तक पहुंचाना आज की आवश्यकता है. वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि 23वीं सदी के संदर्भ में साहित्य को केवल कल्पना तक सीमित न रखकर सामाजिक यथार्थ से जोड़ना होगा.

इस मौके पर पूर्व आईएस अधिकारी और प्रख्यात हिंदी साहित्यकार रनेद्र ने कहा कि इस तरह के शैक्षणिक और बौद्धिक आयोजनों से विद्यार्थियों के बीच सोचने-समझने की क्षमता का विकास होता है. उन्होंने कहा कि हिंदी अब केवल भारत की भाषा नहीं रही, बल्कि नेपाल, श्रीलंका जैसे देशों में भी हिंदी साहित्य को लेकर जागरूकता और रुचि तेजी से बढ़ रही है. ऐसे अंतरराष्ट्रीय मंच हिंदी भाषा और साहित्य को वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में मौजूद लोग (ETV Bharat)

इस कार्यक्रम के दौरान कई सत्रों में शोध पत्रों का वाचन हुआ, जिसमें आदिवासी जीवन, उसकी संवेदनाएं, सामाजिक चुनौतियां और सांस्कृतिक धरोहर को साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया. विद्यार्थियों ने भी संगोष्ठी में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और विशेषज्ञों से संवाद कर अपने विचार साझा किए.

आयोजकों ने बताया कि इस तरह की संगोष्ठियां न केवल साहित्यिक विमर्श को मजबूत करती हैं, बल्कि विद्यार्थियों और शोधार्थियों को वैश्विक दृष्टिकोण भी प्रदान करती हैं. इस कार्यक्रम के समापन पर आयोजकों ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया.

