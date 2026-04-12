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हिंदी पत्रकारिता: कलम से तकनीक तक का सफर, कुलपति बोले, 'स्वदेशी लैंग्वेज लर्निंग मॉडल' आज की जरूरत

पत्रकारिता के बदलते परिदृश्य, AI की चुनौतियां और भारतीय भाषा मॉडल पर हुआ विमर्श

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अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 1:13 PM IST

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कानपुर: हिंदी पत्रकारिता के गौरवमयी 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग की ओर से शनिवार को दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया. इसका शुभारंभ विश्वविद्यालय के तात्या टोपे सीनेट हॉल में हुआ. इस कार्यक्रम में देश-दुनिया के शिक्षाविद, विषय विशेषज्ञ, शोधार्थी, विद्यार्थी एवं पत्रकार शामिल हुए. वहीं, मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति प्रो. राममोहन पाठक मौजूद रहे.


इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने हिंदी के प्रचार-प्रसार में भाषा की भूमिका को केवल संप्रेषण का माध्यम न मानते हुए उसे संस्कृति, प्रबंधन और जीवन मूल्यों से जोड़ने पर जोर दिया. वहीं, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर करे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने पत्रकारिता के सामने उभरती चुनौतियों पर चर्चा करते हुए स्वदेशी लैंग्वेज लर्निंग मॉडल विकसित करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि पत्रकारिता के छात्रों को एआई टूल्स के उपयोग को सीखना चाहिए.


संगोष्ठी के मुख्य वक्ता एक अखबार के राज्य संपादक आशुतोष शुक्ला ने अपने संबोधन में हिंदी पत्रकारिता की ऐतिहासिक यात्रा को वर्तमान संदर्भों से जोड़ते हुए कहा 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा प्रकाशित उदंत मार्तंड से शुरू हुई यह परंपरा आज भी समाज को जागरूक करने का कार्य कर रही है.


वहीं, विषय प्रवर्तक के रूप में प्रो. वीरेंद्र कुमार व्यास ने हिंदी पत्रकारिता की 200 वर्षों की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए उदंत मार्तंड के प्रकाशन 1826 से लेकर वर्तमान एआई युग तक के विकास को रेखांकित किया. इसके बाद कार्यक्रम के दूसरे सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री रहे, जहां उन्होंने पत्रकारिता में निष्पक्षता, साहस और जिम्मेदारी पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि पत्रकार का काम केवल खबर देना नहीं, बल्कि जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाना भी है. इस संगोष्ठी में लगभग 200 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष डॉ. दिवाकर अवस्थी, डॉ. उमेश पालीवाल, डॉ. योगेंद्र कुमार पांडे, डॉ. जीतेंद्र डबराल आदि उपस्थित रहे.


आजादी के बाद के अखबारों की लगी प्रदर्शनी

इस कार्यक्रम के दौरान सीएसजेएमयू के तात्या टोपे सीनेट हॉल में 1947 के बाद के अखबारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, जिसका उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.विनय कुमार पाठक व मुख्य अतिथि प्रो. राम मोहन पाठक ने किया. साथ ही आजादी के बाद के अखबारों, मैगजीन्स का अवलोकन भी किया.

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