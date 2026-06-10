उत्तराखंड बनेगा देश का सिनेमन हब, देहरादून में जुटेंगे श्रीलंका-इंडोनेशिया समेत दुनिया भर के एक्सपर्ट्स
उत्तराखंड को महक क्रांति पॉलिसी का फायदा मिल रहा है. पिछले दो दशकों में 10 हजार हेक्टेयर भूमि पर एरोमैटिक फार्मिंग का विस्तार हुआ है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 10, 2026 at 4:41 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड को देश का प्रमुख सिनेमन (दाल चीनी) उत्पादन केंद्र बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. देहरादून के सेलाकुई स्थित परफ़्युमरी एंड एरोमैटिक रिसर्च & डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट (CAP) में 11 और 12 जून को सिनेमन (दालचीनी) पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार और वर्कशॉप आयोजित की जा रही है. इसमें श्रीलंका, इंडोनेशिया समेत कई देशों के विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, उद्योग प्रतिनिधि और किसान हिस्सा लेंगे.
सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने इस कार्यक्रम की जानकारी दी. इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर शुभकामनाएं भी दीं. कृषि मंत्री ने बताया कि सेलाकुई स्थित सगंध पौधा केंद्र को अब परफ़्यूमरी एंड एरोमैटिक रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट के रूप में विकसित किया गया है. यह संस्थान एरोमैटिक सेक्टर में रिसर्च, ट्रेनिंग, प्रोसेसिंग, क्वालिटी टेस्टिंग, बिजनेस डेवलपमेंट और वैल्यू एडिशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.
उन्होंने कहा कि पिछले दो दशकों में संस्थान की पहल से राज्य में करीब 10 हजार हेक्टेयर भूमि पर एरोमैटिक फार्मिंग का विस्तार हुआ है. वर्तमान में 109 अरोमा क्लस्टर्स के माध्यम से लगभग 29 हजार किसान इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जबकि 200 से अधिक फील्ड डिस्टेलेशन यूनिट्स भी स्थापित की जा चुकी हैं.
साल 2003 में जहां इस सेक्टर का कारोबार मात्र 2 करोड़ रुपए था, वहीं 2025 तक यह बढ़कर 100 करोड़ रुपये से अधिक पहुंच चुका है. मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि एरोमेटिक फार्मिंग की बढ़ती लोकप्रियता और किसानों की आय में हो रही वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार ने 'उत्तराखण्ड महक क्रांति पॉलिसी 2026-36' लागू की है.
इस महत्वाकांक्षी नीति के तहत राज्य में लगभग 23 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को सुगंधित फसलों की खेती से जोड़ा जाएगा और करीब 91 हजार किसानों को लाभ मिलेगा. साथ ही प्रदेश में सात एरोमा वैली विकसित की जाएगी. उन्होंने बताया कि इसी योजना के तहत चंपावत और नैनीताल जिलों में लगभग 5200 हेक्टेयर क्षेत्र में 'सिनेमन वैली' विकसित की जा रही है. यह परियोजना किसानों, स्टार्टअप्स, एग्री-उद्यमियों और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए नए अवसर पैदा करेगी. सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को सिनेमन आधारित उद्योगों और निर्यात के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है.
दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार का विषय सिनेमन: इनोवेशन्स इन प्रोपेगेशन, सस्टेनेबल कल्टीवेशन एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज रखा गया है. कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीकों, वैश्विक अनुभवों और नवीन शोध से जोड़ना है. इसके साथ ही रिसर्च संस्थानों, उद्योग जगत और किसानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा.
सेमिनार में सिनेमन की उन्नत खेती, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, वैल्यू एडिशन, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स और निवेश की संभावनाओं जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा होगी. विशेषज्ञ किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार की मांग और आधुनिक उत्पादन तकनीकों की जानकारी भी देंगे.
प्रेस वार्ता में मौजूद CAP सेलाकुई के निदेशक डॉ. नृपेन्द्र चौहान ने बताया कि कार्यक्रम में श्रीलंका के नेशनल सिनेमन रीसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के विशेषज्ञ, प्योर सिनेमन एक्सपोर्टस के निदेशक और इंडोनेशिया के रिसर्च सेंटर फॉर एस्टेट क्राप्स के वैज्ञानिक विशेष रूप से भाग लेंगे.
इसके अलावा देश के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञ, करीब 40 डेलीगेट्स, 50 सिनेमन फ़ार्मर्स और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी इस आयोजन में शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि यह सेमिनार उत्तराखंड की महक क्रांति पॉलिसी को जमीन पर उतारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा. इससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि राज्य को सिनेमन प्रॉडक्शन, प्रॉसेसिंग और एक्सपोर्ट के क्षेत्र में नई पहचान भी मिलेगी.
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