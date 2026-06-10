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उत्तराखंड बनेगा देश का सिनेमन हब, देहरादून में जुटेंगे श्रीलंका-इंडोनेशिया समेत दुनिया भर के एक्सपर्ट्स

देहरादून: उत्तराखंड को देश का प्रमुख सिनेमन (दाल चीनी) उत्पादन केंद्र बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. देहरादून के सेलाकुई स्थित परफ़्युमरी एंड एरोमैटिक रिसर्च & डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट (CAP) में 11 और 12 जून को सिनेमन (दालचीनी) पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार और वर्कशॉप आयोजित की जा रही है. इसमें श्रीलंका, इंडोनेशिया समेत कई देशों के विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, उद्योग प्रतिनिधि और किसान हिस्सा लेंगे.

सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने इस कार्यक्रम की जानकारी दी. इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर शुभकामनाएं भी दीं. कृषि मंत्री ने बताया कि सेलाकुई स्थित सगंध पौधा केंद्र को अब परफ़्यूमरी एंड एरोमैटिक रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट के रूप में विकसित किया गया है. यह संस्थान एरोमैटिक सेक्टर में रिसर्च, ट्रेनिंग, प्रोसेसिंग, क्वालिटी टेस्टिंग, बिजनेस डेवलपमेंट और वैल्यू एडिशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.

उन्होंने कहा कि पिछले दो दशकों में संस्थान की पहल से राज्य में करीब 10 हजार हेक्टेयर भूमि पर एरोमैटिक फार्मिंग का विस्तार हुआ है. वर्तमान में 109 अरोमा क्लस्टर्स के माध्यम से लगभग 29 हजार किसान इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जबकि 200 से अधिक फील्ड डिस्टेलेशन यूनिट्स भी स्थापित की जा चुकी हैं.

साल 2003 में जहां इस सेक्टर का कारोबार मात्र 2 करोड़ रुपए था, वहीं 2025 तक यह बढ़कर 100 करोड़ रुपये से अधिक पहुंच चुका है. मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि एरोमेटिक फार्मिंग की बढ़ती लोकप्रियता और किसानों की आय में हो रही वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार ने 'उत्तराखण्ड महक क्रांति पॉलिसी 2026-36' लागू की है.

इस महत्वाकांक्षी नीति के तहत राज्य में लगभग 23 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को सुगंधित फसलों की खेती से जोड़ा जाएगा और करीब 91 हजार किसानों को लाभ मिलेगा. साथ ही प्रदेश में सात एरोमा वैली विकसित की जाएगी. उन्होंने बताया कि इसी योजना के तहत चंपावत और नैनीताल जिलों में लगभग 5200 हेक्टेयर क्षेत्र में 'सिनेमन वैली' विकसित की जा रही है. यह परियोजना किसानों, स्टार्टअप्स, एग्री-उद्यमियों और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए नए अवसर पैदा करेगी. सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को सिनेमन आधारित उद्योगों और निर्यात के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है.