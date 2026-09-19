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'हरियाणा में 24 एकड़ धान की फसल का हुआ पंजीकरण, 19,34,000 एकड़ भूमि का वेरिफिकेशन पूरा' करनाल में बोले कृषि मंत्री

कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय में दो दिवसीय बागवानी मेले का उद्घाटन किया.

Agriculture Minister Shyam Singh Rana
कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 19, 2026 at 4:13 PM IST

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करनालः महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल में दो दिवसीय बागवानी मेले का भव्य आयोजन शुरू हो गया है. मेले का विधिवत उद्घाटन हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किया. इस अवसर पर उन्होंने बागवानी, सिंचाई तकनीकों, धान खरीद प्रक्रिया, फसल अवशेष प्रबंधन और प्रदेश की कानून व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर मीडिया से विस्तार से चर्चा की.

आधुनिक कृषि पद्धतियों की सराहना: ​कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि "प्रदेश में बागवानी विभाग सराहनीय कार्य कर रहा है. किसान अब पारंपरिक खेती के अलावा फसलों में विविधीकरण अपना रहे हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है." उन्होंने ड्रिप इरीगेशन के लाभों पर जोर देते हुए कहा कि "इससे न केवल जल संरक्षण में बड़ी मदद मिली है, बल्कि खादों की भी बचत हो रही है, जिससे खेती की लागत कम हुई है और पैदावार बेहतर हुई है."

'हरियाणा में 24 एकड़ धान की फसल का हुआ पंजीकरण (ETV Bharat)

​धान खरीद और सत्यापन प्रक्रिया: ​प्रदेश में धान की सरकारी खरीद को लेकर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि "बासमती किस्मों की खरीद मंडियों में सुचारू रूप से जारी है. मंडियों में अभी परमल धान की आवक कम है, लेकिन जिला प्रशासन को इसकी सुचारू खरीद सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं. प्रदेश में कुल 24 लाख एकड़ धान की फसल का पंजीकरण हुआ है, जिसमें से 19,34,000 एकड़ भूमि का वेरिफिकेशन पूरा कर लिया गया है. जैसे ही शत-प्रतिशत सत्यापन पूरा होगा, परमल धान की भी सरकारी खरीद शुरू कर दी जाएगी. पोर्टल पर 1509 किस्म की उपलब्धता से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि "सभी किसानों और उनकी लगाई गई किस्मों का ब्योरा सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है, इसलिए किसी प्रकार का असमंजस नहीं है."

​किसान यूनियनों के विरोध पर सरकार का रुख: भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) द्वारा 22 तारीख तक सरकारी खरीद शुरू न होने की स्थिति में राष्ट्रीय राजमार्ग-44 को जाम करने की दी गई चेतावनी पर प्रतिक्रिया देते हुए कृषि मंत्री ने कहा "यूनियनें अपना काम कर रही हैं और सरकार अपना काम कर रही है. सरकार का संकल्प है कि किसी भी किसान को अपनी फसल बेचने में कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी."

​फसल अवशेष (पराली) प्रबंधन: पराली जलाने की समस्या और फसल अवशेष प्रबंधन पर बोलते हुए उन्होंने बताया कि "किसान अब काफी जागरूक हो चुके हैं और अवशेष प्रबंधन के तरीके अपना रहे हैं. सरकार एवं कृषि विभाग द्वारा किसानों को इसके लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है." उन्होंने चेतावनी भी दी कि पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खेतों में आग लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

विपक्षी बयानों और कानून व्यवस्था पर जवाब: ​कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह द्वारा प्रदेश में अपराध बढ़ने और मुख्यमंत्री की अन्य राज्यों (पंजाब) में व्यस्तता को लेकर उठाए गए सवालों पर कृषि मंत्री ने विपक्ष के दावों को खारिज किया. उन्होंने कहा कि "हरियाणा पुलिस अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए मुस्तैदी और प्रभावी ढंग से काम कर रही है, और राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है."

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