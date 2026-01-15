ETV Bharat / state

उत्तराखंड में ठंड का कहर, इन चार मैदानी तहसीलों में 2 दिन आंगनबाड़ी-प्राइमरी स्कूल रहेंगे बंद

नैनीताल के मैदानी इलाकों में 2 दिन का अवकाश: दरअसल, नैनीताल में लगातार घना कोहरा छाने और शीतलहर की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने छोटे बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है. मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों से बच्चों पर पड़ने वाले संभावित दुष्प्रभाव को देखते हुए मैदानी क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में दो दिवसीय अवकाश घोषित किया गया है.

नैनीताल: उत्तराखंड में भले ही बारिश न हो रही हो, लेकिन ठंड जबरदस्त पड़ रही है. पहाड़ों में जहां कड़ाके की ठंड से लोग परेशान हैं तो वहीं मैदानी इलाकों में कोहरा मुश्किलें पेश कर रहा है. इसी कड़ी में तराई के क्षेत्र में लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए हल्द्वानी, लालकुआं, कालाढूंगी और रामनगर के आंगनबाड़ी केंद्र एवं कक्षा 1 से 5वीं के सभी स्कूलों में दो दिवस का अवकाश घोषित किया गया है. वहीं, नैनीताल डीएम ललित मोहन रयाल ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं.

इन तहसीलों में आंगनबाड़ी और प्राइमरी स्कूल रहेंगे बंद: नैनीताल जिले के भाबर मैदानी क्षेत्र अंतर्गत तहसील हल्द्वानी, लालकुआं, कालाढूंगी और रामनगर में संचालित सभी प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 5वीं तक) के शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी विद्यालयों के साथ ही समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में 16 और 17 जनवरी को अवकाश घोषित किया गया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.

क्यों लिया गया यह फैसला? नैनीताल जिला अधिकारी ललित मोहन रयाल की मानें तो कि घने कोहरे और शीतलहर के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे विशेष रूप से छोटे बच्चों के बीमार पड़ने की आशंका बढ़ गई है. ऐसे में बच्चों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है. ताकि, वे ठंड और कोहरे से होने वाली बीमारियों से बच सकें.

आदेश का सख्ती से हो पालन: वहीं, डीएम की ओर से मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल और जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया है कि इस आदेश की सूचना संबंधित तहसीलों में संचालित सभी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चों के अभिभावकों तक समय से पहुंचाई जाए. साथ ही ये भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि आदेश का कड़ाई से अनुपालन हो. आदेश का पालन न करने पर कार्रवाई भी की जाएगी.

