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गोरखपुर में 'ग्लोबल ए. आई कॉन्फ्लुएंस 2026'; एक्सपर्ट बोले- "हर व्यक्ति AI को सीखे, इससे किसी तरह का खतरा नहीं"

उन्होंने कहा कि इसको डेवलप करने के लिए जो भी संस्थान हैं जैसे कि ट्रिपल आईटी लखनऊ, इसको लेकर प्रोजेक्ट और शोध पर कार्य करने में जुटा है. उन्होंने कहा कि एआई मानव नौकरियों के लिए कहीं से कोई खतरा नहीं है. खतरा उनके लिए है जो एआई जैसी तकनीक को नहीं सीखेंगे. उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति AI को सीखे, यह हमारी डेली लाइफ को और आसान बना देगा.

इस दौरान एक्सपर्ट के तौर पर शामिल हुए लखनऊ के ट्रिपल आईटी कॉलेज के डायरेक्टर डॉ. अरुण मोहन शेरी ने कहा कि इस तकनीक के माध्यम से हम घर-घर शिक्षा को पहुंचने में सफल हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उसमें कोई भी छात्र "डिजाइन योर डिग्री" मतलब बच्चा जो कुछ भी पढ़ना चाहता है उसके अनुकूल वह अपने विषय का चयन एआई के माध्यम से कर सकता है.

गोरखपुर : दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ शोध पीठ में शुकवार को दो दिवसीय 'ग्लोबल ए. आई कॉन्फ्लुएंस 2026' का आगाज हुआ. इसमें दुनिया भर के 50 देश के प्रतिनिधि समेत 200 से अधिक प्रतिभागी विद्वानों ने भाग लिया. जिसमें एक्सपर्ट और छात्र दोनों शामिल हैं. कार्यक्रम के दौरान कृत्रिम बुद्धिमत्ता के तेजी से बढ़ते प्रभाव, तकनीकी नवाचार, शिक्षा और समाज में इसके उपयोग और भविष्य की संभावना और आकांक्षाओं पर विस्तार से चर्चा हुई.

उन्होंने कहा कि एआई आधारित निर्णयों में पारदर्शिता और जवाबदेही की बात जहां तक कानून, बैंकिंग और सरकारी योजनाओं को लेकर है तो इन सब पर काम बहुत गंभीरता से किया जा रहा है. भारत किस क्षेत्र में काफी मजबूती से आगे बढ़ेगा. उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सबसे अधिक युवाओं की संख्या है. इन्हें एआई तकनीक में पारंगत बनाकर हम किसी भी खतरे से निपट सकते हैं और संभावनाओं को जन्म दे सकते हैं.





सम्मेलन में 50 देश के प्रतिनिधि ने लिया भाग (Photo credit: ETV Bharat)

निजी कंपनी के सीईओ मन्नु शर्मा ने कहा कि दुनिया के हर लैंग्वेज में इस पर काम चल रहा है. भारत में भी इस पर काम किया जा रहा है. यहां कई लैंग्वेज हैं. उम्मीद है हम एक वर्ष के भीतर इस पर काम करने में सफल हो जाएंगे. डेटा की सुरक्षा और उसकी गोपनीयता के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह बहुत जरूरी विषय है और इस पर काम भी हो रहा है.

उन्होंने कहा कि भारत भी अपने डेटा को अपने देश में रिजर्व करने के लिए क्लाउड सिस्टम पर काम कर रहा है. यह एक नीतिगत विषय है, इसलिए इस पर तेजी के साथ जो उपयोगी प्रक्रियाएं हैं उनको अपनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मेडिकल के क्षेत्र में एआई बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा. लेकिन हमें एक्सपर्ट चिकित्सक से सलाह लेने की भूल नहीं करनी होगी.

सम्मेलन में मौजूद लोग (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 से 2026 के बीच में बहुत सी चीजें मेडिकल साइंस में एआई के माध्यम से चेंज होती नजर आ रही हैं. इस समिट में दुनिया के 50 देश के जो एक्सपर्ट और छात्र भाग लिए वह भारत के विभिन्न शहरों में, विभिन्न विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले हैं. कीनिया, पश्चिम अफ्रीका, मोरक्को, नेपाल, बांग्लादेश अफगानिस्तान, चाइना, ब्राजील, घाना जैसे देशो से प्रतिभागी शामिल हुए.





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