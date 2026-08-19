ETV Bharat / state

मसूरी के भद्रराज मंदिर में धूमधाम से मनाया गया मेला, पांडवों से जुड़े टेंपल में पर्यटकों को खींचती है प्राकृतिक खूबसूरती

मसूरी के भद्रराज मंदिर में दो दिवसीय मेले में दूर-दराज से इलाकों से लोग शामिल होने आए, पूजा-अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की

fair in Bhadraraj Temple Mussoorie
भद्रराज मंदिर में मेला (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 19, 2026 at 4:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी के ऐतिहासिक भद्रराज मंदिर में दो दिवसीय मेले का आयोजन श्रद्धा और उल्लास के साथ किया गया. मेले में दूर-दराज क्षेत्रों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान भद्रराज के दर्शन कर पूजा-अर्चना की और सुख-समृद्धि की कामना करते हुए आशीर्वाद लिया. धार्मिक आयोजन के दौरान मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल बना रहा.

भद्रराज मंदिर में मेले का आयोजन: मंदिर समिति के अनुसार, बीते वर्षों की तुलना में भद्रराज मंदिर के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था लगातार बढ़ी है. धार्मिक महत्व के साथ अब यह क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से भी पहचान बना रहा है. मेले के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के पहुंचने से क्षेत्र में रौनक रही. समिति का कहना है कि आने वाले समय में यदि क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार किया जाता है, तो भद्रराज मंदिर धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन सकता है.

मसूरी के भद्रराज मंदिर में धूमधाम से मनाया गया मेला (VIDEO-ETV Bharat)

पांडवों से जुड़ी है मान्यता: भद्रराज मंदिर को लेकर स्थानीय स्तर पर कई धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं. मान्यता है कि यह क्षेत्र भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम (भद्रराज) को समर्पित है. स्थानीय श्रद्धालु उन्हें न्याय और पशुधन की रक्षा करने वाले देवता के रूप में पूजते हैं. मंदिर में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है.

fair in Bhadraraj Temple Mussoorie
मसूरी का भद्रराज मंदिर (ETV Bharat)

स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, भगवान भद्रराज से जुड़ी परंपराएं पीढ़ियों से चली आ रही हैं. यही वजह है कि धार्मिक आयोजनों और मेलों के दौरान यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं.

fair in Bhadraraj Temple Mussoorie
बारिश के बावजूद भद्रराज मंदिर मेले में उमड़ी भीड़ (ETV Bharat)

पर्यटकों को खींचती है प्राकृतिक खूबसूरती: मंदिर का धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही आसपास का प्राकृतिक वातावरण भी लोगों को आकर्षित करता है. पहाड़ों, हरियाली और शांत वातावरण के बीच स्थित भद्रराज क्षेत्र पर्यटकों के लिए भी खास अनुभव देता है. यहां पहुंचने वाले लोग धार्मिक दर्शन के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद भी लेते हैं.

fair in Bhadraraj Temple Mussoorie
भद्रराज मंदिर मेले में कुश्ती प्रतियोगिता (ETV Bharat)

मंदिर समिति का कहना है कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए क्षेत्र में सड़क, पार्किंग, पेयजल, स्वच्छता, बैठने और अन्य मूलभूत सुविधाओं को बेहतर किया जाना जरूरी है. सुविधाएं बढ़ने से स्थानीय लोगों को भी रोजगार के अवसर मिल सकते हैं और क्षेत्र को धार्मिक पर्यटन के नक्शे पर और मजबूत पहचान मिल सकती है.

fair in Bhadraraj Temple Mussoorie
भद्रराज मंदिर में पूजा-अर्चना (ETV Bharat)

सुविधाएं बढ़ाने की उठी मांग: समिति के पदाधिकारियों ने सरकार से मांग की कि भद्रराज मंदिर क्षेत्र में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए व्यवस्थाओं को और सुगम बनाया जाए. उनका कहना है कि मंदिर की ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत को संरक्षित रखते हुए यहां पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में देश-विदेश से पहुंचने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें.

fair in Bhadraraj Temple Mussoorie
भगवान श्रीकृष्ण के भाई बलराम को समर्पित है ये मंदिर (ETV Bharat)

दो दिवसीय मेले ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि भद्रराज मंदिर केवल आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि मसूरी के धार्मिक एवं प्राकृतिक पर्यटन को नई दिशा देने की क्षमता रखने वाला महत्वपूर्ण स्थल भी है.
ये भी पढ़ें: मसूरी के 500 साल पुराने नाग देवता मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, प्रकृति संरक्षण से जुड़ा है नाग पंचमी का पर्व

TAGGED:

PANDAVA PERIOD TEMPLE IN MUSSOORIE
BALARAM DAU TEMPLE MUSSOORIE
मसूरी भद्रराज मंदिर मेला
मसूरी पांडवकालीन मंदिर
FAIR IN BHADRARAJ TEMPLE MUSSOORIE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.