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मसूरी के भद्रराज मंदिर में धूमधाम से मनाया गया मेला, पांडवों से जुड़े टेंपल में पर्यटकों को खींचती है प्राकृतिक खूबसूरती

भद्रराज मंदिर में मेला ( Etv Bharat )