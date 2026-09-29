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रांची में दो दिवसीय डिजिटल हेल्थ कॉन्क्लेव का CM हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन, रोबोटिक सर्जरी, टेली-आईसीयू, टेलीमेडिसिन और AI पर होगा विशेष फोकस

दो दिवसीय कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे सीएम हेमंत सोरेन ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड में सरकारी स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने के लिए हेमंत सरकार इन दिनों आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दे रही है. इसके तहत 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक रांची में 2 दिवसीय डिजिटल हेल्थ कॉन्क्लेव का आयोजित किया जायेगा, जिसका उदघाटन खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे.