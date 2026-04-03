PGI चंडीगढ़ में नवजातों के दिमागी बीमारियों पर दो दिवसीय विशेष सम्मेलन, विशेषज्ञ देंगे नई जानकारी
PGI चंडीगढ़ में नवजातों की दिमागी बीमारियों पर दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है. यहां विशेषज्ञ इलाज और नई तकनीकों पर चर्चा करेंगे.
Published : April 3, 2026 at 3:16 PM IST
चंडीगढ़: चंडीगढ़ के पीजीआई में 4 और 5 अप्रैल को नवजात बच्चों की दिमाग से जुड़ी बीमारियों पर दो दिन की विशेष कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है. यह कार्यक्रम एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर में होगा, जिसे पीडियाट्रिक्स विभाग की न्यूबॉर्न यूनिट आयोजित कर रही है. इस सम्मेलन का उद्देश्य नवजात बच्चों में होने वाली दिमागी बीमारियों को बेहतर तरीके से समझना और उनका इलाज करना है.
विशेषज्ञ देंगे नई जानकारी: कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन पीजीआई के डायरेक्टर प्रो. विवेक लाल करेंगे. आयोजन से जुड़े प्रमुख नामों में प्रो. प्रवीण कुमार (चेयरपर्सन), प्रो. सौरभ दत्ता (ऑर्गनाइजिंग सेक्रेटरी) और डॉ. जोगेंदर कुमार (जॉइंट ऑर्गनाइजिंग सेक्रेटरी) शामिल हैं. देशभर के पीडियाट्रिक विशेषज्ञ और न्यूरोलॉजिस्ट इसमें भाग लेंगे. इस सम्मेलन में नवजात बच्चों की दिमागी बीमारियों की पहचान, इलाज और रोकथाम के लिए विशेषज्ञ अपने अनुभव साझा करेंगे.
नवजात बच्चों में दिमागी बीमारियों के कारण पर फोकस: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान डॉ. सौरभ दत्ता ने कहा कि, "नवजात बच्चों का दिमाग बेहद नाजुक होता है. खासकर समय से पहले जन्मे बच्चों में ब्रेन में ब्लीडिंग, खून की सप्लाई की कमी, इंफेक्शन, सूजन और व्हाइट मैटर इंजरी जैसी समस्याओं का खतरा अधिक होता है. सामान्य बच्चों में भी जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी (बर्थ एस्फिक्सिया), मेटाबॉलिक गड़बड़ी या ज्यादा पीलिया के कारण दिमाग पर असर पड़ सकता है."
नई तकनीकों से इलाज में सुधार: कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर सौरभ दत्ता ने आगे कहा कि, "अब इलाज के तरीके पहले से काफी बेहतर हो गए हैं. थेरैप्यूटिक हाइपोथर्मिया (दिमाग को ठंडा करने की तकनीक), नई एंटी-एपिलेप्टिक दवाएं, अल्ट्रासाउंड, MRI और EEG मॉनिटरिंग जैसी तकनीकों से अब इन बीमारियों का इलाज और मैनेजमेंट बेहतर तरीके से किया जा रहा है."
हैंड्स-ऑन वर्कशॉप और केस स्टडीज: इस कार्यक्रम में तीन मुख्य वर्कस्टेशन होंगे. जो कि थेरैप्यूटिक हाइपोथर्मिया, EEG रिकॉर्डिंग और न्यूरोइमेजिंग (अल्ट्रासाउंड व MRI) है. इसके अलावा, 6 असली केस स्टडीज पर भी चर्चा की जाएगी, ताकि डॉक्टर गंभीर मामलों को समझ सकें और इलाज की नई विधियों पर अनुभव प्राप्त कर सकें.
नवजात बच्चों की देखभाल पर फोकस: डॉक्टर सौरभ दत्ता ने कहा कि, "कॉन्फ्रेंस के पहले दिन नवजात बच्चों की न्यूरोलॉजिकल जांच, बेहोशी जैसी स्थिति वाले बच्चों को संभालने और ब्रेन इंजरी (जैसे ऑक्सीजन की कमी, इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग और व्हाइट मैटर इंजरी) पर चर्चा की जाएगी. दूसरे दिन नवजात में दौरे (seizures), हाइड्रोसेफेलस, रोकथाम के तरीके, नवजात स्ट्रोक, हाइपोग्लाइसीमिया या गंभीर पीलिया से होने वाली दिमागी चोट और लंबे समय तक फॉलो-अप पर चर्चा की जाएगी."
इस पर दिया जाएगा जोर: डॉ. सौरभ दत्ता ने बताया कि, "पहले नवजात बच्चों का इलाज मुख्यतः उनकी जान बचाने पर केंद्रित था, लेकिन अब उनका लक्ष्य "neurologically intact survival" है, यानी बच्चा आगे चलकर मानसिक और शारीरिक रूप से सामान्य जीवन जी सके. इसका मतलब यह है कि इलाज के दौरान यह सुनिश्चित करना कि बच्चे का दिमागी और शारीरिक विकास सामान्य रहे."
चिंताजनक आंकड़े और चुनौतियां: डॉ. सौरभ दत्ता के मुताबिक 1 किलो से कम वजन वाले बच्चों में सर्वाइवल रेट करीब 30% है, और इनमें से लगभग 20% बच्चों में आगे चलकर दिमागी विकास से जुड़ी समस्याएं देखी जाती हैं. ऐसे बच्चों में दिमागी बीमारियों का खतरा सामान्य बच्चों के मुकाबले करीब पांच गुना ज्यादा होता है.
आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण सलाह: डॉक्टरों ने आम लोगों के लिए भी कुछ जरूरी सलाह दी है, जैसे कि गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच कराना, डॉक्टर की सलाह का पालन करना, जन्म के बाद बच्चे को सिर्फ मां का दूध देना, संक्रमण से बचाव रखना और यदि बच्चे में असामान्य हरकत, ज्यादा सुस्ती या पीलिया दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए.
नवजात इलाज में सुधार के लिए वर्कशॉप का महत्व: वहीं, डॉ. जोगेंदर कुमार ने ईटीवी भारत से कहा कि, "इस तरह की वर्कशॉप से न सिर्फ डॉक्टरों को नई जानकारी मिलती है, बल्कि नवजात बच्चों के इलाज को और बेहतर बनाने में भी मदद मिलती है."
बता दें कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य नवजात बच्चों की देखभाल में सुधार लाना और उन्हें बेहतर जीवन देने की दिशा में नए उपायों की खोज करना है.
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