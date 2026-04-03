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PGI चंडीगढ़ में नवजातों के दिमागी बीमारियों पर दो दिवसीय विशेष सम्मेलन, विशेषज्ञ देंगे नई जानकारी

चंडीगढ़: चंडीगढ़ के पीजीआई में 4 और 5 अप्रैल को नवजात बच्चों की दिमाग से जुड़ी बीमारियों पर दो दिन की विशेष कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है. यह कार्यक्रम एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर में होगा, जिसे पीडियाट्रिक्स विभाग की न्यूबॉर्न यूनिट आयोजित कर रही है. इस सम्मेलन का उद्देश्य नवजात बच्चों में होने वाली दिमागी बीमारियों को बेहतर तरीके से समझना और उनका इलाज करना है.

विशेषज्ञ देंगे नई जानकारी: कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन पीजीआई के डायरेक्टर प्रो. विवेक लाल करेंगे. आयोजन से जुड़े प्रमुख नामों में प्रो. प्रवीण कुमार (चेयरपर्सन), प्रो. सौरभ दत्ता (ऑर्गनाइजिंग सेक्रेटरी) और डॉ. जोगेंदर कुमार (जॉइंट ऑर्गनाइजिंग सेक्रेटरी) शामिल हैं. देशभर के पीडियाट्रिक विशेषज्ञ और न्यूरोलॉजिस्ट इसमें भाग लेंगे. इस सम्मेलन में नवजात बच्चों की दिमागी बीमारियों की पहचान, इलाज और रोकथाम के लिए विशेषज्ञ अपने अनुभव साझा करेंगे.

नवजात बच्चों में दिमागी बीमारियों के कारण पर फोकस: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान डॉ. सौरभ दत्ता ने कहा कि, "नवजात बच्चों का दिमाग बेहद नाजुक होता है. खासकर समय से पहले जन्मे बच्चों में ब्रेन में ब्लीडिंग, खून की सप्लाई की कमी, इंफेक्शन, सूजन और व्हाइट मैटर इंजरी जैसी समस्याओं का खतरा अधिक होता है. सामान्य बच्चों में भी जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी (बर्थ एस्फिक्सिया), मेटाबॉलिक गड़बड़ी या ज्यादा पीलिया के कारण दिमाग पर असर पड़ सकता है."

नई तकनीकों से इलाज में सुधार: कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर सौरभ दत्ता ने आगे कहा कि, "अब इलाज के तरीके पहले से काफी बेहतर हो गए हैं. थेरैप्यूटिक हाइपोथर्मिया (दिमाग को ठंडा करने की तकनीक), नई एंटी-एपिलेप्टिक दवाएं, अल्ट्रासाउंड, MRI और EEG मॉनिटरिंग जैसी तकनीकों से अब इन बीमारियों का इलाज और मैनेजमेंट बेहतर तरीके से किया जा रहा है."

हैंड्स-ऑन वर्कशॉप और केस स्टडीज: इस कार्यक्रम में तीन मुख्य वर्कस्टेशन होंगे. जो कि थेरैप्यूटिक हाइपोथर्मिया, EEG रिकॉर्डिंग और न्यूरोइमेजिंग (अल्ट्रासाउंड व MRI) है. इसके अलावा, 6 असली केस स्टडीज पर भी चर्चा की जाएगी, ताकि डॉक्टर गंभीर मामलों को समझ सकें और इलाज की नई विधियों पर अनुभव प्राप्त कर सकें.

नवजात बच्चों की देखभाल पर फोकस: डॉक्टर सौरभ दत्ता ने कहा कि, "कॉन्फ्रेंस के पहले दिन नवजात बच्चों की न्यूरोलॉजिकल जांच, बेहोशी जैसी स्थिति वाले बच्चों को संभालने और ब्रेन इंजरी (जैसे ऑक्सीजन की कमी, इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग और व्हाइट मैटर इंजरी) पर चर्चा की जाएगी. दूसरे दिन नवजात में दौरे (seizures), हाइड्रोसेफेलस, रोकथाम के तरीके, नवजात स्ट्रोक, हाइपोग्लाइसीमिया या गंभीर पीलिया से होने वाली दिमागी चोट और लंबे समय तक फॉलो-अप पर चर्चा की जाएगी."