कुरुक्षेत्र में दो दिवसीय भाकियू राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू, संरक्षक गुरनाम सिंह चढूनी की अगवाई में चार प्रदेशों से पदाधिकारी पहुंचे

कुरुक्षेत्र में भाकियू के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर से प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं.

कुरुक्षेत्र में भाकियू राष्ट्रीय सम्मेलन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 18, 2026 at 8:54 PM IST

2 Min Read
कुरुक्षेत्र: जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन/भाकियू का दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ. सम्मेलन में भाकियू संरक्षक गुरनाम सिंह चढूनी की अगुवाई में पहले दिन चार प्रदेशों से पदाधिकारी पहुंचे हैं. गुरनाम चढूनी सदस्यों के साथ संगठन की मजबूती, किसानों की लड़ाई की भावी रणनीति बना रहे हैं. आपको बता दें कि यह राष्ट्रीय सम्मेलन 2 दिन के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न किसानों के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी.

4 राज्यों से पदाधिकारी पहुंचे हैंः भाकियू नेता गुरनाम चढूनी ने बताया कि "उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा के पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष पहुंचे हैं जिनके साथ संगठन की मजबूती के साथ-साथ किसानों और मजदूरों की लड़ाई किस तरह से आरपार लड़ी जाए. इसके बारे में मंथन किया जा रहा है. हिमाचल और राजस्थान के पदाधिकारी भी कल तक पहुंच जाएंगे और शिविर में लिए निर्णयों की अंतिम घोषणा कल की जाएगी."

भाकियू राष्ट्रीय सम्मेलन में मौजूद प्रतिनिधि (Etv Bharat)

'किसानों के हकों के साथ हम खड़ें हैं': उन्होंने बताया कि "2 दिन के राष्ट्रीय सेमिनार में जितने भी उनके संगठन के पदाधिकारी पहुंचे हैं. सभी किसानों के मुद्दे पर चर्चा करेंगे किस प्रकार उसका हल निकाला जा सकता है. उस पर भी मंथन किया जाएगा." उन्होंने बताया कि "हम पिछले काफी वर्षों से संगठन के तहत किसानों के मुद्दे उठाने का काम कर रहे हैं. देश में कहीं भी अगर किसी भी किसान को कोई समस्या होती है तो हम उसके साथ रहते हैं. उनके हकों के लिए खड़े होते हैं. इस सम्मेलन का भी यही उद्देश्य है कि जो मौजूदा समय में किसानों की समस्या है, उनके ऊपर चर्चा की जाए. संगठन को मजबूत करना है और किसानों को मजबूत करना है. उस पर मंथन किया जाएगा."

