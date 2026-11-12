ETV Bharat / state

पक्षी प्रेमियों के लिए खुशखबरी! कॉर्बेट में दो दिवसीय बर्ड फेस्टिवल शुरू, जानिए डिटेल

रामनगर में बर्ड फेस्टिवल ( ETV Bharat )

रामनगर: भारत के प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी एवं 'बर्डमैन ऑफ इंडिया' के नाम से विख्यात डॉ. सलीम अली की जयंती के अवसर पर रामनगर में दो दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है. 12 और 13 नवंबर को आयोजित इस कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को पक्षी अवलोकन (बर्ड वॉचिंग) कराया गया. इस दौरान बच्चों ने दूरबीन के माध्यम से कॉर्बेट के आसपास के जंगलों में विभिन्न प्रजातियों के रंग-बिरंगे पक्षियों को करीब से देखा और उनके व्यवहार, विशेषताओं तथा प्रकृति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानकारी हासिल की.

यह आयोजन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के लैंडस्केप में स्थित रिंगोड़ा क्षेत्र स्थित वाइल्डलाइफ आर्ट गैलरी ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी में पक्षियों के प्रति रुचि पैदा करना, जैव विविधता के महत्व को समझाना और वन्यजीव संरक्षण की भावना विकसित करना है.