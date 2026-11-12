पक्षी प्रेमियों के लिए खुशखबरी! कॉर्बेट में दो दिवसीय बर्ड फेस्टिवल शुरू, जानिए डिटेल
Corbett Bird Festival: कॉर्बेट के आसपास कोसी बैराज, तुमड़िया डैम और गर्जिया क्षेत्र जैसे कई स्थान बर्ड वॉचिंग के लिए बेहतर संभावनाएं रखते हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 12, 2026 at 5:41 PM IST
रामनगर: भारत के प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी एवं 'बर्डमैन ऑफ इंडिया' के नाम से विख्यात डॉ. सलीम अली की जयंती के अवसर पर रामनगर में दो दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है. 12 और 13 नवंबर को आयोजित इस कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को पक्षी अवलोकन (बर्ड वॉचिंग) कराया गया. इस दौरान बच्चों ने दूरबीन के माध्यम से कॉर्बेट के आसपास के जंगलों में विभिन्न प्रजातियों के रंग-बिरंगे पक्षियों को करीब से देखा और उनके व्यवहार, विशेषताओं तथा प्रकृति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानकारी हासिल की.
यह आयोजन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के लैंडस्केप में स्थित रिंगोड़ा क्षेत्र स्थित वाइल्डलाइफ आर्ट गैलरी ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी में पक्षियों के प्रति रुचि पैदा करना, जैव विविधता के महत्व को समझाना और वन्यजीव संरक्षण की भावना विकसित करना है.
कार्यक्रम में शामिल छात्रा यशिका सेठी ने बताया सिटी फॉरेस्ट में करीब दो से तीन घंटे तक बर्ड वॉचिंग के दौरान उन्हें अलग-अलग रंगों और प्रजातियों के पक्षियों को देखने का अवसर मिला. उन्होंने कहा इस अनुभव से उन्हें समझ आया कि पक्षी हमारी दैनिक जिंदगी और प्राकृतिक खाद्य श्रृंखला को संतुलित रखने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उन्होंने भविष्य में नेचर गाइड के रूप में भी इस जानकारी का उपयोग करने की इच्छा जताई.
पक्षी विशेषज्ञ प्रशांत ने कहा डॉ. सलीम अली का पक्षियों के अध्ययन और संरक्षण में अतुलनीय योगदान रहा है. उनकी जयंती पर बच्चों को बर्ड वॉचिंग से जोड़ने का उद्देश्य इसे एक रुचिकर गतिविधि के साथ भविष्य में रोजगार का माध्यम बनाना भी है. उन्होंने बच्चों को पक्षियों की पहचान उनके आकार, रंग, आवाज, हावभाव और बैठने के तरीके से करना सिखाया. साथ ही दूरबीन, पुस्तकों और अन्य जरूरी उपकरणों की जानकारी भी दी.
पक्षी प्रेमी हरि शंकर ने बताया कॉर्बेट का विविध प्राकृतिक आवास इसे पक्षियों के लिए बेहद खास बनाता है. यहां ग्रेट हॉर्नबिल, ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल, ग्रे हॉर्नबिल और दुनिया का सबसे बड़ा वुडपेकर ग्रेट स्लेटी वुडपेकर जैसी प्रजातियां देखने को मिलती हैं. इन्हें देखने के लिए विदेशों से भी पक्षी प्रेमी पहुंचते हैं.
उन्होंने कहा यदि स्थानीय स्तर पर बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स विकसित की जाएं और स्थानीय युवाओं को इससे जोड़ा जाए तो क्षेत्र में पर्यटन के साथ रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं.
कॉर्बेट के आसपास कोसी बैराज, तुमड़िया डैम और गर्जिया क्षेत्र जैसे कई स्थान बर्ड वॉचिंग के लिए बेहतर संभावनाएं रखते हैं. दो दिवसीय बर्ड फेस्टिवल के माध्यम से पक्षियों के संरक्षण के साथ-साथ कॉर्बेट क्षेत्र में प्रकृति आधारित पर्यटन और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार की नई संभावनाओं को भी सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है.
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