हजारीबाग में बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन, 100 से अधिक खिलाड़ी दिखे एक मंच पर
हजारीबाग में पहली बार दो दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं.
Published : July 13, 2026 at 2:55 PM IST
हजारीबागः बैडमिंटन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है. दो दिवसीय इस आयोजन में 100 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. खुद उपायुक्त हेमंत सती ने बैडमिंटन खेल कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया.
प्रतियोगिता में 100 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे
हजारीबाग में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए इन दिनों कई तरह के आयोजन चल रहे हैं. जिला प्रशासन की पहल पर पहली बार दो दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. जिसमें पूरे जिले भर से 100 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं.
खेल के जरिए छात्र अपना कैरियर बना सकते हैंः उपायुक्त हेमंत सती
हजारीबाग उपायुक्त हेमंत सती ने कहा कि खेल मानव के जीवन में बहुत महत्व रखता है. एक समय था जब यह कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे तो होगे बर्बाद, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब. लेकिन अब खेल के जरिए छात्र अपना कैरियर बना सकते हैं.
हजारीबाग में पिछले कई दिनों से इस प्रतियोगिता को लेकर तैयारी चल रही थी. आने वाले दिनों में प्रमंडल स्तरीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा, ताकि खिलाड़ियों को बेहतर प्लेटफार्म मिल सके और वे अपना खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें.
खिलाड़ियों ने आयोजन के लिए आभार जताया
खिलाड़ियों ने हजारीबाग जिला प्रशासन का आयोजन के लिए आभार जताया है. खिलाड़ियों का कहना है कि हजारीबाग में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर रोज प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन प्रतियोगिता मैं हिस्सा नहीं ले पाते थे. जिला प्रशासन की ओर से प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया है, जिसमें वह अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं. पूरे जिले भर से आए खिलाड़ियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि ऐसा आयोजन हमेशा होना चाहिए. वहीं आने वाले दिनों में प्रमंडल स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर भी खिलाड़ी उत्साहित हैं. खेल जीवन में बहुत महत्व रखता है. खेल के जरिए युवाओं का मानसिक और भौतिक विकास होता है. खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया.
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