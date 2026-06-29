29वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन एक जुलाई से, थीम रखी-विकसित भारत 2047, एआई एनेबल्ड, डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस
सम्मेलन का उद्देश्य ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में केंद्र व राज्य सरकारों, उद्योग और अकादमिक संस्थानों के बीच सहयोग सुदृढ़ करना, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का आदान-प्रदान है.
Published : June 29, 2026 at 2:28 PM IST
जयपुर: सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की ओर से 29वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन जयपुर में 1-2 जुलाई को होगा. विभाग के विशिष्ट सचिव एवं आयुक्त हिमांशु गुप्ता ने जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी) में होने वाले '29वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन' (एनसीईजी) की तैयारियों की समीक्षा की. आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से व्यवस्थाएं करने और सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए दिशा-निर्देश दिए. गुप्ता ने भामाशाह टेक्नो हब में अधिकारियों की बैठक ली. '29वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन' की तैयारियों को अंतिम रूप दिया.
यह दो दिवसीय ई-गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी), इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), केंद्र तथा राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है. उद्घाटन 1 जुलाई को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे. उद्घाटन सत्र को सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ भी संबोधित करेंगे और राज्य में डिजिटल नवाचारों के रोडमैप को साझा करेंगे.
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डिजिटल शासन के नवीन आयामों पर विचार: हिमांशु गुप्ता ने बताया कि इस वर्ष दो दिवसीय सम्मेलन की मुख्य थीम 'विकसित भारत 2047: एआई एनेबल्ड, डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस' रखी गई है. सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में केंद्र व राज्य सरकारों, उद्योग जगत और अकादमिक संस्थानों के बीच आपसी सहयोग को सुदृढ़ करना, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का आदान-प्रदान करना तथा विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने के लिए डिजिटल शासन के नवीनतम आयामों पर विचार-विमर्श करना है. विभिन्न तकनीकी सत्र में प्रशासनिक और तकनीकी पहलुओं पर गहन मंथन के लिए 6 प्लेनरी सेशन और 6 ब्रेकआउट सेशन किए जाएंगे.
ब्रेकआउट सेशन भी होंगे: सम्मेलन एआई, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से समावेशी, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा. इसमें 'एआई बेस्ड गवर्नेन्स फॉर ऑल', 'ब्रिजिंग डिजिटल डिवाइड-वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस इन इम्पोर्टेंट पब्लिक सर्विसेज', 'ड्राइविंग अर्बन-ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू टेक्नोलॉजी', 'एआई फॉर स्मार्ट पुलिसिंग एंड पब्लिक सेफ्टी', 'सिटिजन सेंट्रीक गवर्नेंस: इन्क्लुसिव गवर्नेंस' और 'डिजिटल इंटरवेंशंस टू एनहांस एक्सेस एंड क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन' विषयों पर प्लेनरी सेशन होंगे. 6 ब्रेकआउट सेशन भी किए जाएंगे. इनकी विषय 'डीप टेक एंड क्वांटम ड्रिवन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन', 'एआई एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सिक्योर पब्लिक सर्विसेज', 'ग्रासरूट्स गवर्नेंस: डिजिटल डिसेंट्रलाइज्ड, डेटा-ड्रिवन', 'एक्सीलेंस इन ई-गवर्नेंस इनिशिएटिव्स बाय गोल्ड अवार्डीज़ ऑफ एनसीईजी 2026 - वन', 'एक्सीलेंस इन ई-गवर्नेंस इनिशिएटिव्स बाय गोल्ड अवार्डीज़ ऑफ एनसीईजी 2026- टू' और 'एम्पावरिंग यूथ, एक्सेलरेटिंग इनोवेशन, ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस' हैं.
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