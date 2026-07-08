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बोकारो में दो साइबर अपराधी गिरफ्तार, खुद को बैंक अधिकारी बताकर लोगों से करते थे ठगी

बोकारो में साइबर क्राइम मामले में दो आरोपी पकड़े गए हैं.

Cyber criminals arrested in Bokaro
बोकारो पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 8, 2026 at 3:55 PM IST

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बोकारो: साइबर ठगी के खिलाफ बोकारो पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने दो शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार साइबर ठगों के पास से नगद सहित कई सामान बरामद किए गए हैं. इसकी पुष्टि सिटी डीएसपी पवन कुमार ने की है.

प्रतिबिंब ऐप की मदद से हुई गिरफ्तारी

डीएसपी ने बताया कि प्रतिबिंब ऐप से मिली सूचना के आधार पर एसपी के निर्देश पर 7 जुलाई को साइबर टीम और तकनीकी शाखा ने संयुक्त छापेमारी की थी. इस दौरान पटेल नगर से रोहित कुमार दास और चास के अंबेडकरपुरी से अर्जुन कुमार दास को गिरफ्तार किया गया. दोनों आरोपियों ने साइबर क्राइम में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है.

जानकारी देते सिटी डीएसपी पवन कुमार . (वीडियो-ईटीवी भारत)

ठगी का तरीका

आरोपियों ने बताया कि वे व्हाट्सऐप ग्रुप बनाकर संगठित तरीके से लोगों को बैंक अधिकारी और क्रेडिट कार्ड कर्मचारी बनकर कॉल करते थे और झांसे में लेकर ठगी करते थे. गिरफ्तार साइबर ठगों की निशानदेही पर पुलिस ने साइबर अपराध में प्रयुक्त चार मोबाइल फोन, पांच सिम कार्ड, दो बैंक पासबुक, 9400 रुपये नगद और मोबाइल नंबरों की सूची बरामद की है.

गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश तेजः डीएसपी

मुख्यालय डीएसपी ने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि इस गिरोह में अन्य लोग भी शामिल हैं. उनकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रहा है. ग्रुप के सभी सदस्यों की अलग-अलग जिम्मेवारी बंटी हुई थी. पुलिस का कहना है कि इस गिरोह में कई अन्य लोग भी शामिल हैं, जिनकी तलाश जारी है. इस संबंध में साइबर अपराध थाना, बोकारो में मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

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