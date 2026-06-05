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बिहार में Cyber Crime के खिलाफ बड़ा एक्शन, 2.66 करोड़ का किया था डिजिटल अरेस्ट, WB से दबोचे गए

पटना : बिहार की राजधानी पटना में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है. एसएसपी पटना के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) की निगरानी में साइबर अपराधियों के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत साइबर थाना पटना की टीम ने दो अलग-अलग साइबर ठगी मामलों में संलिप्त दो आरोपियों को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से गिरफ्तार किया है.

क्या है मामला? : पुलिस के अनुसार, पहला मामला साइबर थाना कांड संख्या 2157/24 से जुड़ा है. इस मामले में अपराधियों ने पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 2 करोड़ 66 लाख 20 हजार 397 रुपये की ठगी कर ली थी. वहीं दूसरा मामला साइबर थाना कांड संख्या 512/26 का है, जिसमें बिजली मीटर अपडेट करने के नाम पर मोबाइल फोन हैक कर 56 हजार 100 रुपये की अवैध निकासी की गई थी.

पटना पुलिस की विज्ञप्ति (ETV Bharat)

WB के हुगली से गिरफ्तारी : दोनों मामलों की गंभीरता को देखते हुए वरीय अधिकारियों के निर्देश पर एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया था. गठित टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मानवीय अनुसंधान के आधार पर कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में छापेमारी की. इस दौरान दोनों मामलों में संलिप्त दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

शुभम राय को श्रीरामपुर से दबोचा गया : साइबर थाना पटना के पुलिस उपाधीक्षक सह थानाध्यक्ष नीतीश चंद्र धारिया ने बताया कि साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हुई करोड़ों रुपये की ठगी के मामले में पुलिस लगातार अनुसंधान कर रही थी. इसी क्रम में सब इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी शुभम राय को गिरफ्तार किया.

गिरफ्तार आरोपी शुभम राय पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के श्रीरामपुर क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है. पुलिस के अनुसार डिजिटल अरेस्ट के नाम पर की गई करोड़ों रुपये की ठगी में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका सामने आई है. फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है ताकि इस गिरोह के अन्य सदस्यों और ठगी के नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जा सके.