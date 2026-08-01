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कभी लड़की तो कभी CO और कोतवाल बताकर देते थे वारदात को अंजाम, मेरठ में 'हनीट्रैप' के खेल का भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार

मेरठ में 'हनीट्रैप' के खेल का भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: जनपद की ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने शनिवार को हनीट्रैप और अवैध वसूली करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ये आरोपी सोशल मीडिया पर लड़की बनकर पहले लोगों को अपने जाल में फंसाते थे और फिर उनका अपहरण और मारपीट करके मोटी रकम वसूलते थे. पकड़े गए आरोपी इतने शातिर थे कि खुद को कभी सीओ तो कभी इंस्पेक्टर बताकर पीड़ितों पर पुलिस का रौब झाड़ते थे और डरा-धमकाकर रंगदारी मांगते थे. मेरठ में 'हनीट्रैप' के खेल का भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, नीरज पाल नामक एक शख्स ने ब्रह्मपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि शशांक शर्मा, राहुल, आकाश ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर खुद को पुलिसकर्मी बताया और उसका अपहरण कर लिया था. उसके बाद आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की, फर्जी पुलिस कार्रवाई का डर दिखाया, यहां तक की एनकाउंटर की भी धमकी दी. उसके बाद आरोपियों ने पीड़ित से दो लाख रुपये की रंगदारी मांगी. फिर उसके खाते से 10 हजार रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की और दो आरोपी राहुल पाल और आकाश को गिरफ्तार कर लिया है.