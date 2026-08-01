कभी लड़की तो कभी CO और कोतवाल बताकर देते थे वारदात को अंजाम, मेरठ में 'हनीट्रैप' के खेल का भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार
आरोपियों ने सोशल मीडिया में खुद को लड़की बताकर पीड़ित को बुलाया और डरा-धमकाकर ले लिए थे पैसे
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 8:26 PM IST
मेरठ: जनपद की ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने शनिवार को हनीट्रैप और अवैध वसूली करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ये आरोपी सोशल मीडिया पर लड़की बनकर पहले लोगों को अपने जाल में फंसाते थे और फिर उनका अपहरण और मारपीट करके मोटी रकम वसूलते थे. पकड़े गए आरोपी इतने शातिर थे कि खुद को कभी सीओ तो कभी इंस्पेक्टर बताकर पीड़ितों पर पुलिस का रौब झाड़ते थे और डरा-धमकाकर रंगदारी मांगते थे.
दरअसल, नीरज पाल नामक एक शख्स ने ब्रह्मपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि शशांक शर्मा, राहुल, आकाश ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर खुद को पुलिसकर्मी बताया और उसका अपहरण कर लिया था. उसके बाद आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की, फर्जी पुलिस कार्रवाई का डर दिखाया, यहां तक की एनकाउंटर की भी धमकी दी. उसके बाद आरोपियों ने पीड़ित से दो लाख रुपये की रंगदारी मांगी. फिर उसके खाते से 10 हजार रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की और दो आरोपी राहुल पाल और आकाश को गिरफ्तार कर लिया है.
पकड़ में आए आरोपियों के पास से एक कार (बिना नम्बर प्लेट), एक नम्बर प्लेट, 2 मोबाइल फोन, 1 टेलीफोन, 1 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 1 कैलकुलेटर, 1 वॉकी-टॉकी चार्जर समेत, 1 फोन-पे रिसीवर बॉक्स, 1 बेंत, 1 बीट बुक, 1 मोहर, 1 नेम प्लेट के अलावा विभिन्न प्रार्थना पत्र, फाइलें एवं अन्य कागजात भी बरामद हुए हैं. आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने की बात को कबूल कर लिया है.
एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी पहले प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, लेकिन जब उस काम में सफलता नहीं मिली, तो ये लोग फेक आईडी बनाकर लोगों को गुमराह करके और उन्हें हनी ट्रैप में फंसाकर ठगी की वारदात को अंजाम देने लगे. आरोपियों ने पीड़ित नीरज को भी अपने झांसे में लिया और उसे ऑफिस पर बुलाया, फिर डरा- धमकाकर उससे 10 हजार रुपए ले लिए. फिलहाल आरोपियों का खाता और रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, जांच में जो भी मामले सामने आएंगे, उसके आधार पर और सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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