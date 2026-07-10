ETV Bharat / state

PMCH में लगेंगी अत्याधुनिक MRI और CT स्कैन मशीनें, बिहार में पहली बार मिलेगी रिसर्च आधारित जांच

बिहार में पहली बार मिलेगी रिसर्च आधारित जांच सुविधा, जिसके लिए PMCH में इसी महीने शुरू होंगी दो सीटी स्कैन और एक एमआरआई मशीन. पढ़ें-

PMCH CT scan MRI machine facilities
पीएमसीएच में CT स्कैन MRI मशीन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 10, 2026 at 10:43 AM IST

|

Updated : July 10, 2026 at 11:16 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी पीएमसीएच में मरीजों को जल्द ही अत्याधुनिक जांच सुविधाएं मिलने लगेंगी. अस्पताल के नए रेडियोलॉजी भवन में इसी महीने दो नई सीटी स्कैन मशीन और एक रिसर्च आधारित एमआरआई मशीन स्थापित की जाएगी.

कम समय में उच्च गुणवत्ता वाली जांच: स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि इन मशीनों के शुरू होने के बाद मरीजों को कम समय में उच्च गुणवत्ता वाली जांच सुविधा मिलेगी और चिकित्सकों को जटिल बीमारियों के अध्ययन एवं शोध कार्य में भी मदद मिलेगी. स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा कि राज्य सरकार सरकारी अस्पतालों में आधुनिक और विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार काम कर रही है.

क्या कहते हैं स्वास्थ्य मंत्री: निशांत ने कहा कि पीएमसीएच में अत्याधुनिक सीटी स्कैन और एमआरआई मशीनों की स्थापना बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देगी. इससे मरीजों को जांच के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और कम लागत पर बेहतर जांच सुविधा अपने ही राज्य में उपलब्ध होगी.

"सरकार की प्राथमिकता है कि इलाज और जांच के लिए मरीजों को दूसरे राज्यों का रुख न करना पड़े. राज्य सरकार सरकारी अस्पतालों में आधुनिक और विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं लाने के लिए लगातार काम कर रही है."-निशांत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री

पहली बार लगेगी ऐसी आधुनिक मशीनें: पीएमसीएच के अधीक्षक डॉ. राजीव कुमार सिंह ने बताया कि नए रेडियोलॉजी भवन में इस महीने के अंत तक दोनों सीटी स्कैन मशीन और एमआरआई मशीन का इंस्टॉलेशन पूरा कर लिया जाएगा. इसके बाद मरीजों की जांच शुरू कर दी जाएगी. उन्होंने बताया कि बिहार के सरकारी अस्पतालों में पहली बार ऐसी आधुनिक मशीनें लगाई जा रही हैं, जिनका उपयोग केवल मरीजों की जांच तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विभिन्न बीमारियों पर शोध कार्य के लिए भी किया जाएगा.

अब रिपोर्ट के लिए नहीं करना होगा लंबा इंतजार: अधीक्षक ने बताया कि नई एमआरआई और सीटी स्कैन मशीनों की क्षमता वर्तमान में संचालित मशीनों की तुलना में कहीं अधिक होगी. प्रत्येक मशीन से 24 घंटे में औसतन 100 से अधिक मरीजों की जांच की जा सकेगी. इससे जांच के लिए लंबी प्रतीक्षा सूची कम होगी और रिपोर्ट भी पहले की तुलना में तेजी से उपलब्ध कराई जा सकेगी.

"मशीनों के संचालन के लिए प्रशिक्षित टेक्नीशियनों की आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी. इसके लिए बीएमएसआईसीएल कार्यबल उपलब्ध कराएगा. साथ ही रोगी कल्याण समिति की बैठक कर जांच शुल्क का भी निर्धारण किया जाएगा, ताकि मरीजों को न्यूनतम दर पर आधुनिक जांच सुविधा उपलब्ध कराई जा सके."-डॉ. राजीव कुमार सिंह, अधीक्षक, पीएमसीएच

एक महीने के अंदर 234018 से अधिक टेस्ट: पीएमसीएच में जांच सेवाओं का दायरा लगातार बढ़ रहा है. अस्पताल प्रशासन के अनुसार जून महीने में पैथोलॉजी विभाग में 234018 से अधिक जांचें की गईं, जो अस्पताल के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. नई मशीनों के शुरू होने के बाद जांच क्षमता में और बढ़ोतरी होगी तथा मरीजों को एक ही परिसर में अधिक सुविधाजनक, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण जांच सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी.

गंभीर बीमारियों की समय पर पहचान: स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि आधुनिक रेडियोलॉजी सुविधाओं के विस्तार से न केवल गंभीर बीमारियों की समय पर पहचान आसान होगी, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को भी कम खर्च में बेहतर जांच सुविधा उपलब्ध हो सकेगी. विभाग का लक्ष्य राज्य के सरकारी अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार कर मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उनके अपने राज्य में उपलब्ध कराना है.

ये भी पढ़ें-

'हमारे विभाग में लापरवाही, कर्तव्यहीनता और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं', एनपी सिंह के इस्तीफे पर निशांत कुमार का सख्त संदेश

स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का बड़ा एक्शन, PMCH के प्रिंसिपल को पद से हटाया

Last Updated : July 10, 2026 at 11:16 AM IST

TAGGED:

PMCH
CT SCAN AND MRI MACHINE
PATNA NEWS
पीएमसीएच में CT स्कैन MRI मशीन
PMCH CT SCAN MRI MACHINE FACILITIES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.