पटना में बैटरी कारोबारी से बाहुबली विधायक के नाम पर मांगी 2 करोड़ की रंगदारी, बच्चे को उठाने की दी धमकी

पटना: राजधानी पटना के चित्रगुप्त नगर क्षेत्र में एक बैटरी कारोबारी से फोन पर 2 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. धमकी देने वाले ने खुद को बाहुबली विधायक का करीबी बताते हुए 48 घंटे में पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी है.

पहला कॉल 16 नवंबर को आया: पीड़ित कारोबारी आशीष कुमार सिन्हा के पिता सुरेंद्र सिंह को 16 नवंबर को मोबाइल नंबर 9708229920 से पहला कॉल आया. कॉल करने वाला बार-बार मोकामा से बोलने की बात कह रहा था और नाम-पता पूछ रहा था. बातचीत संदिग्ध लगने पर सुरेंद्र सिंह ने फोन काट दिया.

बच्चे को उठाने की धमकी: 22 नवंबर को उसी नंबर से फिर कॉल आया, जिसे आशीष की पत्नी ने उठाया. इस बार कॉलर ने सीधे धमकी दी कि “सुरेंद्र सिंह के बच्चे को उठा लेंगे”. यह सुन परिवार में दहशत फैल गई और सभी सतर्क हो गए.

तीसरा कॉल- 2 करोड़ की सुपारी: 23 नवंबर को तीसरी बार कॉल आया और इस बार धमकी सीधे आशीष कुमार सिन्हा को दी गई. कॉलर ने खुद को बाहुबली विधायक का आदमी बताते हुए 2 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी. पैसे न देने पर पूरे परिवार की हत्या करने तक की धमकी दी गई.

बच्चे घर से बाहर नहीं निकल रहे: लगातार मिल रही धमकियों से पूरा परिवार खौफ के साए में जी रहा है. आशीष सिन्हा ने बताया कि उनके छोटे बच्चे भी डर के मारे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं.

"धमकी भरा कॉल आने से घर में हर समय दहशत का माहौल है और कोई भी सदस्य अकेले बाहर निकलने से डर रहा है."-आशीष सिन्हा, बैटरी कारोबारी

कॉलर ने विधायक का नाम लेकर बनाया दबाव: पीड़ित के अनुसार धमकी देने वाला व्यक्ति पूरी तरह प्रोफेशनल अंदाज में बात कर रहा था. वह बार-बार विधायक का नाम लेकर दबाव बना रहा था और कह रहा था कि “विधायक जी का हुक्म है, पैसे नहीं दिए तो कोई नहीं बचा पाएगा”.