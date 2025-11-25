ETV Bharat / state

पटना में बैटरी कारोबारी से बाहुबली विधायक के नाम पर मांगी 2 करोड़ की रंगदारी, बच्चे को उठाने की दी धमकी

पटना में बैटरी कारोबारी से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई. कॉलर ने बाहुबली विधायक का नाम लेकर हत्या की धमकी दी. पढ़ें खबर-

PATNA EXTORTION CASE
पटना बैटरी कारोबारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 25, 2025 at 11:53 AM IST

3 Min Read
पटना: राजधानी पटना के चित्रगुप्त नगर क्षेत्र में एक बैटरी कारोबारी से फोन पर 2 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. धमकी देने वाले ने खुद को बाहुबली विधायक का करीबी बताते हुए 48 घंटे में पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी है.

पहला कॉल 16 नवंबर को आया: पीड़ित कारोबारी आशीष कुमार सिन्हा के पिता सुरेंद्र सिंह को 16 नवंबर को मोबाइल नंबर 9708229920 से पहला कॉल आया. कॉल करने वाला बार-बार मोकामा से बोलने की बात कह रहा था और नाम-पता पूछ रहा था. बातचीत संदिग्ध लगने पर सुरेंद्र सिंह ने फोन काट दिया.

बच्चे को उठाने की धमकी: 22 नवंबर को उसी नंबर से फिर कॉल आया, जिसे आशीष की पत्नी ने उठाया. इस बार कॉलर ने सीधे धमकी दी कि “सुरेंद्र सिंह के बच्चे को उठा लेंगे”. यह सुन परिवार में दहशत फैल गई और सभी सतर्क हो गए.

तीसरा कॉल- 2 करोड़ की सुपारी: 23 नवंबर को तीसरी बार कॉल आया और इस बार धमकी सीधे आशीष कुमार सिन्हा को दी गई. कॉलर ने खुद को बाहुबली विधायक का आदमी बताते हुए 2 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी. पैसे न देने पर पूरे परिवार की हत्या करने तक की धमकी दी गई.

बच्चे घर से बाहर नहीं निकल रहे: लगातार मिल रही धमकियों से पूरा परिवार खौफ के साए में जी रहा है. आशीष सिन्हा ने बताया कि उनके छोटे बच्चे भी डर के मारे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं.

"धमकी भरा कॉल आने से घर में हर समय दहशत का माहौल है और कोई भी सदस्य अकेले बाहर निकलने से डर रहा है."-आशीष सिन्हा, बैटरी कारोबारी

कॉलर ने विधायक का नाम लेकर बनाया दबाव: पीड़ित के अनुसार धमकी देने वाला व्यक्ति पूरी तरह प्रोफेशनल अंदाज में बात कर रहा था. वह बार-बार विधायक का नाम लेकर दबाव बना रहा था और कह रहा था कि “विधायक जी का हुक्म है, पैसे नहीं दिए तो कोई नहीं बचा पाएगा”.

थाने में दर्ज हुई FIR: आशीष कुमार सिन्हा ने तुरंत चित्रगुप्त नगर थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई. थाना प्रभारी रोशनी कुमारी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि शिकायत मिलते ही तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है. कॉल डिटेल, लोकेशन और कॉलर की पहचान का पता लगाया जा रहा है.

"शिकायत मिल चुकी है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है. फिलहाल कॉलर की पहचान और उसके लोकेशन का पता लगाया जा रहा है. अपराधी कौन है और किस उद्देश्य से विधायक का नाम लेकर रंगदारी मांगी गई है, इसकी जांच की जा रही है."-रोशनी कुमारी, थाना प्रभारी

पुलिस का दावा -जल्द पकड़ा जाएगा आरोपी: थाना प्रभारी ने कहा कि यह गंभीर मामला है और आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा. साथ ही पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने पर भी विचार किया जा रहा है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि विधायक का नाम लेकर रंगदारी मांगने के पीछे असली मकसद क्या है. इस बीच परिवार ने प्रशासन से तत्काल सुरक्षा की गुहार लगाई है.

TAGGED:

BATTERY TRADER IN PATNA
EXTORTION FROM BATTERY TRADER
TWO CRORE EXTORTION IN PATNA
पटना बैटरी कारोबारी
PATNA EXTORTION CASE

संपादक की पसंद

नीतीश कुमार की 26 मंत्रियों की टीम तैयार, किस पार्टी से कितने को मिली जगह, देखें पूरी लिस्ट

जानिए नीतीश के उन 10 मंत्रियों के बारे में जिन्होंने पहली बार ली है मंत्री पद की शपथ

स्कूटर से दवा का कारोबार.. अब स्पीकर बनकर चलाएंगे सदन! 9वीं बार के MLA की दिलचस्प कहानी, दोस्तों की जुबानी

बिहार की नई NDA सरकार के सामने 25 बड़ी चुनौतियां.. वादों को धरातल पर उतारने के लिए कहां से आएंगे पैसे?

