बिहार में गंगा नदी में दिखे दो विशालकाय मगरमच्छ, छठव्रतियों में दहशत
वैशाली के गंगा नदी के विदुपुर सिक्स लेन के पास दो मगरमच्छ देखे गए हैं. छठ पर्व के दौरान मगरमच्छों से इलाके में दहशत है.
Published : October 27, 2025 at 12:43 PM IST
वैशाली: छठ पर्व से पहले गंगा नदी में दो मगरमच्छ देखे गए हैं. विदुपुर सिक्स लेन पुल के पास इन मगरमच्छों के दिखने से छठ व्रती और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है. छठ महापर्व के दौरान गंगा स्नान पर भी इसका असर पड़ रहा है.
गंगा नदी में देखे गए दो मगरमच्छ: स्थानीय लोगों के अनुसार, ये मगरमच्छ पिछले दस दिनों से इस इलाके में देखे जा रहे हैं और लोगों पर हमला करने का प्रयास कर रहे हैं. दो साल पहले इसी क्षेत्र में एक बच्चे के पैर पर मगरमच्छ के हमले की घटना भी लोगों को याद है, जिससे भय और बढ़ गया है.
छठव्रती नहीं कर सके गंगा स्नान: छठ पर्व के नहाय-खाय (शनिवार) और खरना (रविवार) के दिन बिदुपुर घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा हुए थे, जिन्हें मगरमच्छों के डर से नदी में स्नान करने से रोका गया.
लोगों में दहशत: स्थानीय निवासी अपनी सुरक्षा के लिए खुद उपाय कर रहे हैं और पत्थर फेंककर मगरमच्छों को भगाने का प्रयास कर रहे हैं. छठ जैसे महत्वपूर्ण पर्व पर इस स्थिति से व्रती अपनी आस्था के अनुष्ठान को पूरा करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं. जिला प्रशासन ने गंगा की विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया.
"दो मगरमच्छ देखे जाने की सूचना मिली है. इसकी जानकारी जिला प्रशासन को दे दी गई है. जल्द ही मगरमच्छ को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा."- करिश्मा कुमारी, सीओ
किशोर को मगरमच्छ ने बनाया था शिकार: साल 2023 में रुस्तमपुर थाना क्षेत्र से एक दिलदहला देने वाली घटना सामने आई थी. गरीबन टोली का एक 14 साल का किशोर नदी में नहाने गया था. इसी दौरान उसे मगरमच्छ ने पकड़ लिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी. घटना से गुस्साए लोगों ने मगरमच्छ को नदी से खोजकर निकाला और लाठी डंडे से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी थी. (नीचे के लिंक में क्लिक पर पढ़ें पूरी खबर)
