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अप्सरा नदी में भिड़े दो विशालकाय मगरमच्छ, ग्रामीणों में हड़कंप

बरेली: नवाबगंज तहसील क्षेत्र के अधकटा नजराना गांव के पास नदी में दोनों मगरमच्छ आपस में भिड़ गए. काफी देर तक चली इस लड़ाई को देखकर आसपास के लोग हैरान रह गए. नदी में मगरमच्छों की मौजूदगी और उनके बीच हुई भिड़ंत से ग्रामीणों में हड़कंप है.

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार को अधकटा नजराना के पास से गुजरने वाली अप्सरा नदी में दो बड़े मगरमच्छ देखे गए. देखते ही देखते एक ने दूसरे पर हमला कर दिया. नदी में दो विशाल मगरमच्छों के बीच भिड़ंत का नजारा आसपास में मौजूद लोगों के लिए हैरान करने वाला था.

मगरमच्छ में ग्रामीणों में हड़कंप (VIDEO Credit; ETV Bharat)

हालांकि, अप्सरा नदी में मगरमच्छ पहले भी दिखाई देते रहे हैं, लेकिन एक साथ दो विशालकाय मगरमच्छों को इस तरह से आपस में लड़ते देखना लोगों के लिए हैरान करने वाला था. घटना के बाद नदी के आसपास रहने वाले ग्रामीणों के बीच मगरमच्छों की मौजूदगी को लेकर चर्चा तेज है और नदी के आसपास जाने से परहेज कर रहे हैं.स्थानीय लोगों को आशंका है कि नदी में मगरमच्छों की मौजूदगी आसपास के लोगों और नदी के किनारे आने-जाने वालों के लिए खतरा बन सकती है. ऐसे में लोगों को नदी के किनारे जाते समय सतर्क रहने की जरूरत है. वन विभाग के बीट अधिकारी अकबर अली ने मीडिया को बताया कि नदी में मगरमच्छ देखने की सूचना मिली है. नदी की निगरानी की जारी है, जल्द ही मगरमच्छ को पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी.