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यूपी में एनकाउंटर; श्रावस्ती में दो इनामी गिरफ्तार, इंस्पेक्टर के जैकेट में लगी गोली, बुलंदशहर-लखीमपुर खीरी में भी मुठभेड़

श्रावस्ती, बुलंदशहर और लखीमपुर खीरी में हुए एनकाउंटर में 50-50 हजार रुपये के दो इनामी समेत तीन बदमाश पकड़े गए हैं.

श्रावस्ती में इनामी बदमाश एनकाउंटर में पकड़ा गया.
श्रावस्ती में इनामी बदमाश एनकाउंटर में पकड़ा गया. (Photo Credit; shravasti Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 4:52 PM IST

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Updated : September 7, 2026 at 5:38 PM IST

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श्रावस्ती/बुलदंशहर/लखीमपुर खीरी : अपराधियों के खिलाफ पुलिस लगातार एक्शन मोड में है. श्रावस्ती, बुलंदशहर और लखीमपुर खीरी में हुए एनकाउंटर में दो इनामी समेत चार बदमाश पकड़े गए हैं. श्रावस्ती कोतवाली भिनगा पुलिस, एसओजी और सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने रविवार देर रात मुठभेड़ के बाद 50-50 हजार रुपये के दो इनामी वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया.

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरे को घेराबंदी कर मौके से दबोच लिया गया. दोनों बदमाश नकबजनी, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट समेत कई मामलों में वांछित बताए जा रहे हैं. पुलिस अधीक्षक ने बताया की 6 राउंड फायरिंग के बाद बदमाशों को पकड़ा गया. बदमाशों की ओर से फायरिंग में इंस्पेक्टर के बुलेटप्रूफ जैकेट में गोली लगी है.

श्रावस्ती में पकड़े गए बदमाशों ने पुलिस पर की थी 6 राउंड फायरिंग. (Video Credit; shravasti Police)

श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने बताया, रविवार रात करीब 9:30 से 10:30 बजे के बीच अंटा तिराहे से जंगल की ओर जाने वाले रास्ते पर दो शातिर वांछित बदमाशों के मौजूद होने की सूचना मिली थी. सूचना पर कोतवाली भिनगा पुलिस और एसओजी टीम ने अंटा पौधशाला के जंगल क्षेत्र में घेराबंदी की. इसी दौरान चोरी की पल्सर मोटरसाइकिल से जा रहे दो संदिग्धों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया.

टीम को देखते ही दोनों बदमाशों ने भागने का प्रयास किया और मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गई. आत्मसमर्पण की चेतावनी देने के बावजूद दोनों बदमाशों ने तमंचों से पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से करीब छह राउंड फायरिंग की. जवाबी कार्रवाई में गिरीश बहेलिया पुत्र रामनरेश उर्फ भुलई, निवासी हनुमानगढ़ी मोहल्ला, कस्बा भिनगा के दाहिने पैर में गोली लगी.

श्रावस्ती में पुलिस की गिरफ्त में दोनों बदमाश.
श्रावस्ती में पुलिस की गिरफ्त में दोनों बदमाश. (Photo Credit; shravasti Police)

गिरीश को उपचार के लिए सीएचसी भिनगा में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत सामान्य बताई गई है. वहीं दूसरे आरोपी शिव कुमार जायसवाल उर्फ दूबे पुत्र बाबूराम, निवासी गोबार को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया. मुठभेड़ के दौरान प्रभारी निरीक्षक राजप्रकाश सिंह की बुलेटप्रूफ जैकेट पर गोली लगने की बात पुलिस ने बताई है. वहीं उपनिरीक्षक अनुराग सिंह को गिरने से कोहनी में चोट आई.

पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने बताया, गिरफ्तार दोनों बदमाश जनपद के थाना कोतवाली भिनगा, सिरसिया और सोनवा क्षेत्रों में हुई नकबजनी व चोरी की घटनाओं में वांछित थे. पूछताछ में आरोपियों ने भिनगा क्षेत्र में एक घर में चोरी के अलावा सिरसिया क्षेत्र के पटखौली और फटवा का पुरवा बनकटवा में चोरी की घटनाओं में शामिल होने की जानकारी दी. आरोपियों ने चहलवा क्षेत्र में सेंध लगाकर चोरी करने की बात भी स्वीकार की है.

चोरी किए गए आभूषण और अन्य सामान में से कुछ को आरोपियों ने नेपाल ले जाकर बेच दिया था. चोरी के सामान को बेचकर मिली रकम में से 15 हजार रुपये नकद पुलिस ने बरामद किए हैं. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो देसी अवैध तमंचे, एक जिंदा कारतूस, छह खोखा कारतूस, चोरी की एक पल्सर मोटरसाइकिल, दो मोबाइल फोन, 15 हजार रुपये नकद, चोरी के आभूषण और अन्य दस्तावेज बरामद किया है.

बुलंदशहर में बदमाश के पास से मिली बाइक.
बुलंदशहर में बदमाश के पास से मिली बाइक. (Photo Credit; Bulandshahr Police)

बुलंदशहर में गौकशी के आरोपी के पैर में लगी गोली : थाना चोला क्षेत्र में गौकशी की घटना में वांछित चल रहे आरोपी फारूक को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में फारूक पैर में गोली लगने से घायल हो गया. आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आरोपी के कब्जे से 315 बोर तमंचा, ज़िन्दा-खोखा कारतूस और एक बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की गई है.

आरोपी 15 अगस्त को चोला थाना क्षेत्र में हुई गोकशी की घटना में वांछित चल रहा था. सिकंदराबाद सीओ दीपक कुमार ने बताया, 7 सितंबर को चेकिंग के दौरान थाना चोला पर एक बाइक सवार बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आरोपी ने पूछताछ में अपना नाम फारूक उर्फ़ पप्पू पुत्र आशिक अली बताया है, जो गांव सुतारी थाना चोला का निवासी है.

लखीमपुर खीरी में मुठभेड़ में पकड़ा गया बदमाश.
लखीमपुर खीरी में मुठभेड़ में पकड़ा गया बदमाश. (Photo Credit; Lakhimpur Kheri Police)

लखीमपुर खीरी में दुष्कर्म के आरोपी का हाफ एनकाउंटर : सिंगाही थाना क्षेत्र में पुलिस कस्टडी से फरार चार साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के मुताबिक, मेडिकल जांच के लिए ले जाते समय आरोपी पुलिसकर्मी को धक्का देकर जंगल की ओर भाग निकला था. बाद में सिंगाही कलां के बगिया मोड़ के पास पुलिस से मुठभेड़ में उसके बाएं पैर में गोली लगी. आरोपी के पास से 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा और एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है.

छह सितंबर को आरोपी खलील अहमद को मेडिकल परीक्षण के लिए सीएचसी निघासन ले जाया जा रहा था. मोटे बाबा स्थान के पास उसने पेशाब करने की बात कहकर वाहन रुकवाया. वाहन रुकते ही आरोपी ने पुलिसकर्मी को धक्का दिया और जंगल की तरफ भाग गया. पुलिस टीम ने उसका पीछा किया, लेकिन जंगल, झाड़ियों और गन्ने के खेतों का फायदा उठाकर वह फरार हो गया. इसके बाद उसकी तलाश के लिए पुलिस और एसओजी की तीन टीमें गठित की गईं.

बीती रविवार देर रात आरोपी सिंगहा कलां के बगिया मोड़ के पास दिखाई दिया. पुलिस टीम ने उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया. घायल आरोपी को सीएचसी निघासन में भर्ती कराया गया है. आरोपी के खिलाफ सिंगाही और निघासन थानों में कुल तीन मुकदमे दर्ज हैं.

सीओ निघासन शिवम कुमार ने बताया कि आरोपी खलील अहमद को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है. उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है. आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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Last Updated : September 7, 2026 at 5:38 PM IST

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