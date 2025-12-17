ETV Bharat / state

यूपी में एनकाउंटर; बलिया और चंदौली में दो बदमाशों के पैर में लगी गोली, पुलिसकर्मी भी घायल

बलिया में 6 दिन पहले तीन साल के बच्चे का बदमाशों ने कर लिया था अपहरण, मुठभेड़ में पकड़ा गया.

बलिया में  मुठभेड़
बलिया में  मुठभेड़
बलिया/चंदौली: यूपी के बलिया और चंदौली में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी है. यूपी पुलिस ने दोनों मामले में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है. जहां उनका इलाज चल रहा है.

बच्ची का अपहरण करने वाला दबोचा गया : बलिया के उभांव थाना क्षेत्र के साहूनपुर गांव के पास 3 वर्षीय बच्चे का अपहरण कर लिया गया था. अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश शुक्ला ने बताया कि 11 दिसंबर को अपहरण के इस मामले में परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते 24 घंटे के अन्दर ही मासूम को बरामद कर लिया गया था. मंगलवार की रात साहूनरनपुर गांव के पास चेकिंग के दौरान हुए मुठभेड़ में आरोपी जैद उर्फ सलमान के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया. फिलहाल, उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.



हत्यारोपी और पुलिस में मुठभेड़: चंदौली के सैयदराजा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश गौहर मुसहर के बीच मुठभेड़ हो गई. पुलिस के अनुसार, आरोपी को न्यायालय में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था. इसी दौरान नेशनल हाईवे पर लगे जाम का फायदा उठाकर आरोपी ने दरोगा से पिस्टल छीन ली और भागने लगा. सैयदराजा और सदर कोतवाली पुलिस ने अपराधी को घेर लिया. इसके बाद आरोपी गौहर मुसहर ने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी फायरिंग में गोली आरोपी के पैर में लग गई, जिससे वह घायल हो गया.

सैयदराजा थाना क्षेत्र सीओ सदर देवेंद्र कुमार ने बताया कि अभियुक्त को पेशी के लिए जिला न्यायालय लाया जा रहा था. इसी दौरान पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी गौहर मुसहर के पैर में गोली लगी है. कुछ अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं.

