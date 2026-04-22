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सड़क पर पैदल चल रही थी महिला, बाइक सवार बदमाशों ने गले से छीन ली चेन

बिहार में चेन स्नैचिंग की घटना बढ़ गई है. सीतामढ़ी में दो बाइक सवार बदमाशों ने महिला के गले से चेन छीन ली. पढ़ें..

Chain snatching in Sitamarhi
सीतामढ़ी में महिला से चेन स्नैचिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 22, 2026 at 2:01 PM IST

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सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आए हैं. शहर के नगर थाना क्षेत्र के व्यस्त सीताराम चौक पर बुधवार सुबह करीब 8:45 बजे हुई चेन स्नैचिंग की घटना ने पुलिस की गश्ती व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने न सिर्फ इलाके में दहशत फैला दी है, बल्कि पुलिस-प्रशासन के इकबाल को भी चुनौती दी है.

बाइक सवार ने की महिला से चेन स्नैचिंग: छितनई का शिकार महिला सुबह अपने किसी काम से सड़क पर जा रही थी. इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाश अचानक पीछे से आए और झपट्टा मारकर उसके गले से सोने की चेन छीन ली. घटना इतनी तेजी से हुई कि महिला को संभलने का मौका तक नहीं मिला.

Chain snatching in Sitamarhi
महिला से छीन ली चेन (ETV Bharat)

छितनई के बाद अपराधी फुरार: हालांकि चेन छीनने के बाद महिला ने शोर मचाया लेकिन तब तक अपराधी मौके से फरार हो चुके थे. वहीं, आसपास मौजूद लोग भी कुछ समझ पाते, उससे पहले ही बदमाश आंखों से ओझल हो गए.

मौके पर पहुंची पुलिस: घटना के बाद पीड़ित महिला काफी घबराई हुई नजर आई. स्थानीय लोगों ने उसे संभाला और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है.

Chain snatching in Sitamarhi
दोनों बाइक सवार अपराधी (ETV Bharat)

"सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान कर ली गई है. अगले 24 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी. मामले को लेकर प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है."- राजीव कुमार सिंह, एसडीपीओ सदर-1

लोगों में आक्रोश: इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. लोगों का कहना है कि शहर में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं लेकिन पुलिस की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है. गश्ती व्यवस्था को लेकर भी लोगों ने सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि पुलिस सिर्फ कागजों पर गश्ती का दावा करती है, जबकि हकीकत में सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी न के बराबर है.

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