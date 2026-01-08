ETV Bharat / state

लातेहार में दिनदहाड़े दो अपराधियों ने लूटी महिला की सोने की चेन, पाउडर बेचने के बहाने घर में हुए थे दाखिल

लातेहार: जिले के बालूमाथ में दो अपराधी दिनदहाड़े एक महिला के घर में घुसकर सोने की चेन लूटकर फरार हो गए. चेन की कीमत करीब दो लाख रुपए बताई जा रही है. दोनों चोर पाउडर बेचने के बहाने महिला के घर में घुसे थे. महिला को अकेली पाकर अपराधियों ने गले में पहनी सोने की चेन लूट ली और मौके से फरार हो गए. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. जिसके आधार पर पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है.

पाउडर बेचने के बहाने घर में घुसे अपराधी

दरअसल, बालूमाथ ब्लॉक कॉलोनी निवासी गीता देवी गुरुवार को अपने घर में अकेली थी. लगभग 3:30 बजे बाइक पर सवार दो शख्स उनके घर के पास पहुंचे. इस दौरान उनमें से एक अपराधी ने आवाज देकर महिला को घर से बाहर बुलाया. जब पीड़िता गीता देवी घर से बाहर आई तो उनमें से एक शख्स ने कहा कि वह पाउडर बेचने वाला है. अपराधी ने पाउडर की खूबी के बारे में बताया कि इससे सभी प्रकार के बर्तन जेवर भी साफ हो जाते हैं. इस पर गीता देवी ने कहा कि घर में कोई नहीं है और उन्हें पाउडर भी नहीं लेना है. जिसके बाद अपराधी महिला से पानी मांगता है, इसी दौरान वह अचानक झपट्टा मारकर महिला के गले की चेन लूटकर फरार हो जाता है.