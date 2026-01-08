ETV Bharat / state

लातेहार में दिनदहाड़े दो अपराधियों ने लूटी महिला की सोने की चेन, पाउडर बेचने के बहाने घर में हुए थे दाखिल

लातेहार में दिनदहाड़े दो अपराधी महिला की सोने की चेन लूटकर फरार हो गए. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

two Accused robbed gold chain
चेन लूटने के बाद सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए अपराधी (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 8, 2026 at 8:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लातेहार: जिले के बालूमाथ में दो अपराधी दिनदहाड़े एक महिला के घर में घुसकर सोने की चेन लूटकर फरार हो गए. चेन की कीमत करीब दो लाख रुपए बताई जा रही है. दोनों चोर पाउडर बेचने के बहाने महिला के घर में घुसे थे. महिला को अकेली पाकर अपराधियों ने गले में पहनी सोने की चेन लूट ली और मौके से फरार हो गए. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. जिसके आधार पर पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है.

पाउडर बेचने के बहाने घर में घुसे अपराधी

दरअसल, बालूमाथ ब्लॉक कॉलोनी निवासी गीता देवी गुरुवार को अपने घर में अकेली थी. लगभग 3:30 बजे बाइक पर सवार दो शख्स उनके घर के पास पहुंचे. इस दौरान उनमें से एक अपराधी ने आवाज देकर महिला को घर से बाहर बुलाया. जब पीड़िता गीता देवी घर से बाहर आई तो उनमें से एक शख्स ने कहा कि वह पाउडर बेचने वाला है. अपराधी ने पाउडर की खूबी के बारे में बताया कि इससे सभी प्रकार के बर्तन जेवर भी साफ हो जाते हैं. इस पर गीता देवी ने कहा कि घर में कोई नहीं है और उन्हें पाउडर भी नहीं लेना है. जिसके बाद अपराधी महिला से पानी मांगता है, इसी दौरान वह अचानक झपट्टा मारकर महिला के गले की चेन लूटकर फरार हो जाता है.

जानकारी देती पीड़िता गीता देवी (Etv bharat)

CCTV में कैद हुई घटना

अपराधियों द्वारा लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि पहले एक अपराधी मोटरसाइकिल के पास धीरे-धीरे आता है और अपना मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है. पीछे से दूसरा अपराधी दौड़ता हुआ मोटरसाइकिल के पास आकर पीछे बैठ जाता है और उसके बाद दोनों फरार हो जाते हैं. सीसीटीवी फुटेज में दोनों अपराधियों के चेहरे दिख रहे हैं. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन की.

सीसीटीवी के आधार पर पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है. जल्द ही अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे. पुलिस लोगों से भी अपील करती है कि कभी भी अनजान लोगों को घर में घुसने ना दें. यदि कोई इस प्रकार घर में घुसने का प्रयास करें तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें: अमरेंद्र कुमार, थाना प्रभारी

ये भी पढ़ें- रांची में पत्रकारों पर जानलेवा हमला, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना

पलामू में 52 धान क्रय केंद्र खोलने की तैयारी, निगरानी के लिए लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे

रामगढ़ में दिनहदाड़े दो महिलाओं से चेन की छिनतई, सीसीटीवी में कैद हुई उचक्कों की करतूत

TAGGED:

सीसीटीवी में कैद अपराध की घटना
ROBBED GOLD CHAIN OF WOMAN
ROBBED GOLD CHAIN IN LATEHAR
लातेहार में लूटी महिला की चेन
GOLD CHAIN SNATCHING IN LATEHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.