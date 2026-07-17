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फिरोजाबाद मुठभेड़: दो शातिर बदमाश ढेर, 300 जवानों ने घेरा गांव, 2 पुलिसकर्मी घायल

शिकोहाबाद मुठभेड़: पुलिस पर गोली दागने वाले दोनों शातिर बदमाश ढेर, 300 जवानों ने घेरा था गांव, 2 पुलिसकर्मी घायल ( Photo Credit; ETV Bharat )

फिरोजाबाद: जनपद के शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार सुबह करीब 11:45 बजे इटावा की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. उसके बाद आरोपी मौक से भाग गए. हालांकि पीछा करके पुलिस ने दोनों शातिर बदमाशों को ढेर कर दिया है. वहीं, बदमाशों की गोली से दो सिपाही भी घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. शिकोहाबाद मुठभेड़: पुलिस पर गोली दागने वाले दोनों शातिर बदमाश ढेर, 300 जवानों ने घेरा था गांव, 2 पुलिसकर्मी घायल (Video Credit; ETV Bharat) जानकारी के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली थी कि गाजियाबाद से झारखंड जा रही संबलपुर एक्सप्रेस से दो बदमाश भागने के फिराक में हैं, जिसके बाद तुरंत इटावा एसओजी ने शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचकर ट्रेन की घेराबंदी की. खुद को घिरता देख बदमाश अचानक ट्रेन से उतरकर एसओजी टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने जब तक जवाबी कार्रवाई शुरू की दोनों बदमाश वहां से भाग निकले. पुलिस ने करीब 1 किलोमीटर तक उनका पीछा किया, लेकिन बदमाश नगला गांव में जाकर छिप गए.