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गाजियाबाद में कैश वैन लूटकांड के दो बदमाश मुठभेड़ में ढेर, दोनों पर था 1-1 लाख का इनाम; 3 पुलिसवाले भी जख्मी

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र पर एटीएम कैश वैन डकैती में वांछित एक-एक लाख के इनामी अपराधी जुबेर और समीर पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं. जबकि दो अन्य बदमाश अभी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम में लगी हुई है. 6 मई 2026 को बदमाशों ने क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े फायरिंग कर ATM कैश वैन को कैश समेत लूटने की घटना को अंजाम दिया था.

पुलिस के मुताबिक, स्वाट प्रभारी निरीक्षक अनिल राजपूत को मोबाइल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर एटीएम कैश वैन लूट में शामिल आरोपी वेव सिटी थाना क्षेत्र में कार में देखे गए हैं. सूचना के आधार पर वेव सिटी और आसपास के थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा चेकिंग शुरू की गई. स्वाट टीम और थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा डासना रोड के आसपास घेराबंदी की गई. रात तकरीबन 9:45 पर नायफल रोड से एक सिल्वर रंग की कार आती दिखाई दी. कार को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन कार सवार बदमाशों द्वारा गाड़ी रोकने के बजाय पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर करते हुए नाले के किनारे पटरी मार्ग पर गाड़ी को बढ़ा दिया.

गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़

कार का पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया. कुछ देर बाद गाड़ी अनियंत्रित होकर खेत में उतर गई. इसके बाद बदमाशों द्वारा गाड़ी से उतारकर पुलिस पर सीधे फायर किए गए. फायरिंग के दौरान स्वाट प्रभारी निरीक्षक अनिल राजपूत और थाना प्रभारी वेव सिटी के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी और अन्य तीन पुलिसकर्मी बदमाशों की गोली लगने से घायल हो गए. अन्य कोई विकल्प न बचने पर पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षक फायरिंग में दो बदमाश गोली लगने से घायल होकर गिर गए. दोनों बदमाशों के घायल होते ही अन्य बदमाश वहां से फरार हो गए, जिनकी कांबिंग की जा रही है. घायल बदमाश के पास से बरामद आधार कार्ड से बदमाशों की पहचान जुबेर अहमद पुत्र हाजी तहसील निवासी प्रताप विहार और समीर खान पुत्र मोहम्मद सलीम निवासी प्रताप विहार गाजियाबाद के रूप में हुई. जिन्हें उपचार के लिए तत्काल अस्पताल रवाना किया गया. उपचार के दौरान घायल दोनों बदमाशों की मृत्यु हो गई.