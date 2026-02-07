ETV Bharat / state

सैनिक की हत्या में शामिल दो अपराधी गिरफ्तार, अवैध तमंचे और कारतूस बरामद

सेना के वर्कशॉप में तैनात 28 साल के जवान को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी

जवान की हत्या मैं शामित आरोपी गिरफ्तार
जवान की हत्या मैं शामित आरोपी गिरफ्तार (Photo Credit; Hathras police)
हाथरस: सादाबाद कोतवली क्षेत्र के अलीगढ़-आगरा रोड पर बृहस्पतिवार को सेना के जवान की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो अवैध तमंचे, कारतूस, खोखे और घटना में प्रयुक्त ईको कार बरामद कर पूछताछ कर रही है.

एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा के मुताबिक, सेना के वर्कशॉप में तैनात 28 साल के जवान अखिलेश चौधरी की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. अखिलेश आगरा सेना के वर्कशॉप 5O9 में चालक के पद पर तैनात थे. जब वह अलीगढ़-आगरा रोड से अपने घर जा रहे थे, तभी अपराधियों ने ताबड़ तोड़ गोलियां बरसा कर हत्या कर दी थी.

मृतक की बहन डौली कुमारी ने सादाबाद कोतवली में तहरीर देकर मामला दर्ज कराई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बॉबी और राजा को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से दो अवैध तमंचे, कारतूस, खोखे और घटना में प्रयुक्त ईको कार बरामद की गई है. जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जाएगा.

अखिलेश चौधरी के पिता देवेंद्र चौधरी भी आगरा के 5O9 से रिटायर हुए थे. वह इन दिनों अपनी बेटी दामाद के पास जम्मू कश्मीर में है. अखिलेश की शादी 5 साल पहले हुई थी, उसके 3 साल का एक बेटा भी है.

