सैनिक की हत्या में शामिल दो अपराधी गिरफ्तार, अवैध तमंचे और कारतूस बरामद

हाथरस: सादाबाद कोतवली क्षेत्र के अलीगढ़-आगरा रोड पर बृहस्पतिवार को सेना के जवान की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो अवैध तमंचे, कारतूस, खोखे और घटना में प्रयुक्त ईको कार बरामद कर पूछताछ कर रही है.

एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा के मुताबिक, सेना के वर्कशॉप में तैनात 28 साल के जवान अखिलेश चौधरी की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. अखिलेश आगरा सेना के वर्कशॉप 5O9 में चालक के पद पर तैनात थे. जब वह अलीगढ़-आगरा रोड से अपने घर जा रहे थे, तभी अपराधियों ने ताबड़ तोड़ गोलियां बरसा कर हत्या कर दी थी.

मृतक की बहन डौली कुमारी ने सादाबाद कोतवली में तहरीर देकर मामला दर्ज कराई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बॉबी और राजा को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से दो अवैध तमंचे, कारतूस, खोखे और घटना में प्रयुक्त ईको कार बरामद की गई है. जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जाएगा.