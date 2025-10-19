ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में साइबर ठगी करने वाले दो शातिर गिरफ्तार, Just Dial ऐप के जरिए करते थे ठगी, 20 लाख रुपये पुलिस ने किया फ्रिज

प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से संदिग्ध मोबाइल नंबरों और बैंक खातों की जांच के दौरान आरोपियों की गिरफ्तार की गई है.

पुलिस ने दो शातिर ठगों को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने दो शातिर ठगों को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; Farrukhabad Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 19, 2025 at 9:40 PM IST

फर्रुखाबाद : साइबर क्राइम थाना पुलिस ने करीब 20 लाख रुपये की साइबर ठगी करने वाले दो शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से पांच मोबाइल जिनमें चार एंड्रॉएड और एक आई फोन, 12200 रुपये नकद, पांच एटीएम कार्ड और एक स्कार्पियो गाड़ी बरामद किया गया है.

अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. संजय सिंह ने बताया कि साइबर अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से संदिग्ध मोबाइल नंबरों और बैंक खातों की जांच के दौरान आरोपियों की गिरफ्तार की गई है. 20 लाख रुपये अलग-अलग बैंक खातों में थे, जिसे फ्रिज कर दिया गया है.

पेमेंट लेने के बाद नंबर ब्लॉक कर देते थे. (Video Credit; Farrukhabad Police)

अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. संजय सिंह ने बताया, एक अभियुक्त के व्हाट्सएप नंबर, आईएमइआई नंबर और अकाउंट नंबर को प्रतिबिंब पोर्टल पर सर्च करने पर लगभग 20 लाख रुपये की साइबर ठगी के बारे में पता चला. थाना साइबर क्राइम ने आरोपियों की गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया है.

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे Just Dial ऐप पर फर्जी आईडी बनाते थे. इसके बाद ट्रांसपोर्ट सर्विस और पैकर्स-मूवर्स की बुकिंग के नाम पर लोगों से संपर्क करते थे. ग्राहकों से एडवांस पेमेंट लेने के बाद वे उनके मोबाइल नंबर ब्लॉक कर देते थे.

आरोपी घरेलू और किराना सामान सस्ते दामों पर देने का लालच देकर भी एडवांस में पैसे ठगते थे. जांच में सामने आया है कि इन ठगों ने कई व्यापारियों को ऑनलाइन धोखा दिया है. आरोपियों के मोबाइल फोन से फर्जी ऐप्स, चैट स्क्रीनशॉट और Just Dial के माध्यम से किए गए फर्जीवाड़े के प्रमाण भी मिले हैं.

आरोपियों की पहचान कृष्ण मोहन पांडे उर्फ राजन पांडे पुत्र बांके बिहारी पांडे निवासी वीरपुर हरिहरपुर थाना राजेपुर, दीपक दुबे पुत्र वीरेंद्र दुबे निवासी श्री राम कॉलोनी थाना फिरोजाबाद के रूप में हुई है.

