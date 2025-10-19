फर्रुखाबाद में साइबर ठगी करने वाले दो शातिर गिरफ्तार, Just Dial ऐप के जरिए करते थे ठगी, 20 लाख रुपये पुलिस ने किया फ्रिज
प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से संदिग्ध मोबाइल नंबरों और बैंक खातों की जांच के दौरान आरोपियों की गिरफ्तार की गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2025 at 9:40 PM IST
फर्रुखाबाद : साइबर क्राइम थाना पुलिस ने करीब 20 लाख रुपये की साइबर ठगी करने वाले दो शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से पांच मोबाइल जिनमें चार एंड्रॉएड और एक आई फोन, 12200 रुपये नकद, पांच एटीएम कार्ड और एक स्कार्पियो गाड़ी बरामद किया गया है.
अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. संजय सिंह ने बताया कि साइबर अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से संदिग्ध मोबाइल नंबरों और बैंक खातों की जांच के दौरान आरोपियों की गिरफ्तार की गई है. 20 लाख रुपये अलग-अलग बैंक खातों में थे, जिसे फ्रिज कर दिया गया है.
अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. संजय सिंह ने बताया, एक अभियुक्त के व्हाट्सएप नंबर, आईएमइआई नंबर और अकाउंट नंबर को प्रतिबिंब पोर्टल पर सर्च करने पर लगभग 20 लाख रुपये की साइबर ठगी के बारे में पता चला. थाना साइबर क्राइम ने आरोपियों की गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया है.
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे Just Dial ऐप पर फर्जी आईडी बनाते थे. इसके बाद ट्रांसपोर्ट सर्विस और पैकर्स-मूवर्स की बुकिंग के नाम पर लोगों से संपर्क करते थे. ग्राहकों से एडवांस पेमेंट लेने के बाद वे उनके मोबाइल नंबर ब्लॉक कर देते थे.
आरोपी घरेलू और किराना सामान सस्ते दामों पर देने का लालच देकर भी एडवांस में पैसे ठगते थे. जांच में सामने आया है कि इन ठगों ने कई व्यापारियों को ऑनलाइन धोखा दिया है. आरोपियों के मोबाइल फोन से फर्जी ऐप्स, चैट स्क्रीनशॉट और Just Dial के माध्यम से किए गए फर्जीवाड़े के प्रमाण भी मिले हैं.
आरोपियों की पहचान कृष्ण मोहन पांडे उर्फ राजन पांडे पुत्र बांके बिहारी पांडे निवासी वीरपुर हरिहरपुर थाना राजेपुर, दीपक दुबे पुत्र वीरेंद्र दुबे निवासी श्री राम कॉलोनी थाना फिरोजाबाद के रूप में हुई है.
यह भी पढ़ें : वाराणसी के व्यापारियों से 7 करोड़ की ठगी करने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने हरियाणा से पकड़ा, कई थानों में दर्ज है केस