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नोएडा: पुलिस के साथ दो अलग-अलग मुठभेड़ों में चार अपराधी गिरफ्तार, दो बदमाश गोली लगने से घायल

नोएडा में एनकाउंटर, चार अपराधी गिरफ्तार ( ETV Bharat )