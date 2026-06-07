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नोएडा: पुलिस के साथ दो अलग-अलग मुठभेड़ों में चार अपराधी गिरफ्तार, दो बदमाश गोली लगने से घायल

पुलिस ने कहा कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा

नोएडा में एनकाउंटर, चार अपराधी गिरफ्तार
नोएडा में एनकाउंटर, चार अपराधी गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 7, 2026 at 1:13 PM IST

2 Min Read
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नई दिल्ली/नोएडा: गौतम बुद्ध नगर में दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों- बीटा-2 और बिसरख में चेकिंग के दौरान बदमाशों के साथ मुठभेड़ की घटना सामने आई है. पहली मुठभेड़ थाना बीटा-2 के ढकिया बाबा गोल चक्कर पर हुई जहां पुलिस की टीम चेकिंग कर रही थी. इस दौरान सामने से आ रही संदिग्ध मोटरसाइकिल को जब पुलिस ने रुकने का इशारा किया, तो उस पर सवार बदमाशों ने पुलिस टीम फायरिंग कर दी.

जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और वह वहीं गिर पड़ा. घायल बदमाश की पहचान राजेन्द्र उर्फ लल्लू उर्फ लीलू के रूप में हुई है. मूल रूप से गोरखपुर का रहने वाला है और फिलहाल कासना में रह रहा था. पुलिस के अनुसार, लीलू बेहद शातिर किस्म का लुटेरा है, जिसके खिलाफ पूर्व में करीब 28 मुकदमे दर्ज हैं. इसने अपने साथियों के साथ मिलकर 1 जून को नवादा गांव से एक व्यक्ति से सोने की चेन छीनी थी. मौके से फरार हुए इसके दूसरे साथी की तलाश में पुलिस जंगल में कांबिंग कर रही है.

इसके अलावा दूसरी घटना में पुलिस टीम SKS तिराहे पर चेकिंग कर रही थी, तभी ग्रीन आर्च की तरफ से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर तीन संदिग्ध युवक आते दिखे. पुलिस ने जब उन्हें रोकना चाहा, तो वे भागने लगे. पीछा करने पर बदमाशों की बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई. खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दीं, जिसपर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में सोहेल मलिक पैर में गोली लगने से घायल हो गया.

वहीं पुलिस ने कॉंबिंग कर उसके दो अन्य साथियों, शोएब मलिक और राकेश कुमार को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया. इनके पास से एक अवैध तमंचा, कारतूस, चोरी की बाइक, एटीएम चोरी से चोरी किए गए 7,320 रुपये कैश व अन्य सामान बरामद हुए हैं. इस गैंग का आपराधिक इतिहास सामने आया है. दोनों मुठभेड़ों में घायल बदमाशों को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए इस तरह के चेकिंग अभियान और सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेंगी.

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