यूपी में एनकाउंटर; उन्नाव और मेरठ में दो बदमाश गोली लगने से घायल, एक 25 हजार का इनामी

उन्नाव: यूपी के उन्नाव और मेरठ में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी है. यूपी पुलिस ने दोनों मामले में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है. जहां उनका इलाज चल रहा है. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी.

पुलिस के अनुसार, थाना असोहा पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई के तहत बुधवार रात करीब 9:30 बजे भल्लाफार्म कालूखेड़ा मार्ग स्थित जंगलीखेड़ा नहर पुलिया के पास संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी. इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक वहां से गुजरते दिखाई दिए. पुलिस टीम ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो, दोनों ने अचानक पुलिस पर फायरिंग कर दी. पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी, जिससे वह मौके पर गिर पड़ा. जबकि उसका दूसरा साथी फरार हो गया.



घायल बदमाश की पहचान शेरा उर्फ गोलू (26) पुत्र पन्नालाल निवासी रउकरना थाना माखी उन्नाव के रूप में हुई है. उसने पुलिस को बताया कि जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी की कई घटनाओं में वह शामिल रहा है. शेरा उर्फ गोलू के खिलाफ उन्नाव जनपद के थाना औरास, बेहटामुजावर, फतेहपुर चौरासी, माखी, सफीपुर, असोहा सहित विभिन्न थानों में चोरी के कुल 09 मुकदमे पहले से दर्ज हैं.

क्षेत्राधिकारी पुरवा तेज बहादुर सिंह ने बताया कि पुलिस टीम पूरी सतर्कता के साथ चेकिंग अभियान चला रही थी. इस दौरान बदमाशों द्वारा फायरिंग किए जाने पर पुलिस ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की, जिसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है.