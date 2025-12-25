ETV Bharat / state

यूपी में एनकाउंटर; उन्नाव और मेरठ में दो बदमाश गोली लगने से घायल, एक 25 हजार का इनामी

यूपी पुलिस ने दोनों मामले में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, आगे की कार्रवाई में जुटी.

यूपी में एनकाउंटर
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 25, 2025 at 10:19 AM IST

Updated : December 25, 2025 at 10:28 AM IST

उन्नाव: यूपी के उन्नाव और मेरठ में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी है. यूपी पुलिस ने दोनों मामले में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है. जहां उनका इलाज चल रहा है. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी.

पुलिस के अनुसार, थाना असोहा पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई के तहत बुधवार रात करीब 9:30 बजे भल्लाफार्म कालूखेड़ा मार्ग स्थित जंगलीखेड़ा नहर पुलिया के पास संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी. इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक वहां से गुजरते दिखाई दिए. पुलिस टीम ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो, दोनों ने अचानक पुलिस पर फायरिंग कर दी. पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी, जिससे वह मौके पर गिर पड़ा. जबकि उसका दूसरा साथी फरार हो गया.

घायल बदमाश की पहचान शेरा उर्फ गोलू (26) पुत्र पन्नालाल निवासी रउकरना थाना माखी उन्नाव के रूप में हुई है. उसने पुलिस को बताया कि जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी की कई घटनाओं में वह शामिल रहा है. शेरा उर्फ गोलू के खिलाफ उन्नाव जनपद के थाना औरास, बेहटामुजावर, फतेहपुर चौरासी, माखी, सफीपुर, असोहा सहित विभिन्न थानों में चोरी के कुल 09 मुकदमे पहले से दर्ज हैं.

क्षेत्राधिकारी पुरवा तेज बहादुर सिंह ने बताया कि पुलिस टीम पूरी सतर्कता के साथ चेकिंग अभियान चला रही थी. इस दौरान बदमाशों द्वारा फायरिंग किए जाने पर पुलिस ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की, जिसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है.

इनामी बदमाश मुठभेड़ घायल: मेरठ के जानी थाना क्षेत्र में 25 हजार के इनामी बदमाश से पुलिस की बुधवार देर रात मुठभेड़ हो गई, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है. घायल बदमाश ने लगभग 11 महीने पहले एक हत्या को अंजाम दिया था और फरार चल रहा था, तभी से पुलिस उसकी तलाश कर रही है.

एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर में रहने वाले इमरान की फरवरी में शिवा ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और फरार हो गया था. तब से पुलिस शिवा की तलाश कर रही थी. शिवा नौचंदी थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर का निवासी है. वर्तमान में वह बागपत रोड थाना ट्रांसपोर्ट नगर में रह रहा था. जानी थाना पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

