ETV Bharat / state

सोनीपत में मुठभेड़ के बाद 5 बदमाश गिरफ्तार, 8 साल के मासूम का अपहरण कर 5 करोड़ की फिरौती मांगने का आरोप

बीडीएफ कॉलेज संचालक के बेटे के अपरहण के मामले में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

TWO CRIMINALS INJURED IN ENCOUNTER
सोनीपत में मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश घायल (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 21, 2026 at 2:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सोनीपत: जिले के गांव मेंहदीपुर के पास एसटीएफ यूनिट बहादुरगढ़ ने 5 बदमाशों की घेराबंदी की. एसटीएफ ने आत्मसर्पण करने के लिए कहा तो बदमाशों ने एसटीएफ पर गोलियां चलाई और भगाने की कोशिश की. पुलिस की जबावी फायरिंग में दो बदमाशों के पैर में गोलियां लगी है. मुठभेड़ में दो बदमाश मंजीत उर्फ चित्रानंद और बिन्नी के पैरों में गोलियां लगी. दोनों घायलों के अलावा एसटीएफ ने इनके 3 अन्य साथियों को गिरफ्तार किया है. दोनों घायलों को इलाज के लिए सोनीपत सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मौके से दो अवैध हथियार बरामदः सोनीपत के मेंहदीपुर गांव के पास एक बोलेरो कार में अपहरण की वारदात को अंजाम देने वाले 5 बदमाशों को बहादुरगढ़ स्पेशल टास्क की फोर्स ने घेरा. मुठभेड़ में बाद 2 घायल समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया. घायलों का जहां इलाज जारी है, वहीं अन्य तीन आरोपियों को झज्जर ले जाया गया, जहां तीनों से पूछताछ की जाएगी. पुलिस ने मौके से दो अवैध हथियार भी बरामद किए हैं.

सोनीपत में मुठभेड़ (Etv Bharat)

क्या है पूरा मामलाः झज्जर के बीडीएफ कॉलेज के संचालक के 8 साल के मासूम को होली के दिन एक कार में अपहरण कर पांच करोड़ की फिरौती मांगा गया था. लेकिन पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए बच्चे को तो बरामद कर लिया था. इस वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों की तलाश अभी तक जारी थी. यह बताया जा रहा है कि कॉलेज संचालक ने अपने बेटे को छुड़वाने के लिए पांच करोड़ रुपए फिरौती भी दी थी.

क्या बोले पुलिस अधिकारीः घटना के बाद एसटीएफ यूनिट बहादुरगढ़ इंचार्ज राकेश ने बताया कि "4 मार्च को 8 साल के मासूम के अपहरण के मामले में मंजीत और बिन्नी नाम के दो बदमाशों और उसके तीन अन्य साथियों के साथ मुठभेड़ हुई है. इस मुठभेड़ में मंजीत और बिन्नी को पैर में गोलियां लगी है. इन बदमाशों ने 4 मार्च को होली के दिन बीडीएफ कॉलेज संचालक के बेटे का अपरहण करके पांच करोड़ की फिरौती मांगी थी. मुठभेड़ के दौरान इनके तीन अन्य साथी रोहित, दीपांशु और अशोक को भी गिरफ्तार किया गया है. इनके कब्जे से दो अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं. अभी मामले की जांच की जा रही है. अन्य तीन बदमाशों पर भी मुकदमा दर्ज है."

ये भी पढ़ें-सोनीपत में मुठभेड़, 3 गोली लगने के बाद इनामी अपराधी अंकित रिढ़ाऊ गिरफ्तार, 20 से ज्यादा मामलों में है आरोपी

TAGGED:

ENCOUNTER IN SONIPAT
FIRING IN SONIPAT
सोनीपत में मुठभेड़
सोनीपत में गोलीबारी
TWO CRIMINALS INJURED IN ENCOUNTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.