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सोनीपत में मुठभेड़ के बाद 5 बदमाश गिरफ्तार, 8 साल के मासूम का अपहरण कर 5 करोड़ की फिरौती मांगने का आरोप

सोनीपत में मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश घायल ( Etv Bharat )

सोनीपत: जिले के गांव मेंहदीपुर के पास एसटीएफ यूनिट बहादुरगढ़ ने 5 बदमाशों की घेराबंदी की. एसटीएफ ने आत्मसर्पण करने के लिए कहा तो बदमाशों ने एसटीएफ पर गोलियां चलाई और भगाने की कोशिश की. पुलिस की जबावी फायरिंग में दो बदमाशों के पैर में गोलियां लगी है. मुठभेड़ में दो बदमाश मंजीत उर्फ चित्रानंद और बिन्नी के पैरों में गोलियां लगी. दोनों घायलों के अलावा एसटीएफ ने इनके 3 अन्य साथियों को गिरफ्तार किया है. दोनों घायलों को इलाज के लिए सोनीपत सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मौके से दो अवैध हथियार बरामदः सोनीपत के मेंहदीपुर गांव के पास एक बोलेरो कार में अपहरण की वारदात को अंजाम देने वाले 5 बदमाशों को बहादुरगढ़ स्पेशल टास्क की फोर्स ने घेरा. मुठभेड़ में बाद 2 घायल समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया. घायलों का जहां इलाज जारी है, वहीं अन्य तीन आरोपियों को झज्जर ले जाया गया, जहां तीनों से पूछताछ की जाएगी. पुलिस ने मौके से दो अवैध हथियार भी बरामद किए हैं.