ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र पुलिस और बाइक सवार 3 बदमाशों के बीच मुठभेड़, दुकानदार की हत्या के बाद से थे फरार

कुरुक्षेत्र में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 लोग गोली लगने से घायल बताये जा रहे हैं.

encounter in Kurukshetra
फायरिंग में 2 बदमाश घायल (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 28, 2025 at 6:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुरुक्षेत्र: सीआईए-2 की टीम के साथ बाइक सवार 3 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई. मुठभेड़ में 2 बदमाशों की पैर में गोली लगी है. तीसरे को बदमाश को पुलिस ने पीछा कर गिरफ्तार कर लिया है. दोनों घायल बदमाशों को इलाज के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस के अनुसार मुठभेड़ कुरुक्षेत्र जिले के जिरबड़ी गांव के पास हुई है. तीन बदमाशों ने बीते दिनों कुरुक्षेत्र में एक दुकानदार पर गोली चलाई थी. घायल दुकानदार की इलाज के दौरान मौत हो गई थी.

दिल्ली और कुरुक्षेत्र के हैं पकड़े गए बदमाशः सीआईए 2 के इंचार्ज मोहन लाल ने बताया कि "आरोपियों की पहचान दिल्ली निवासी साहिल, कुरुक्षेत्र रेलवे कॉलोनी निवासी नितिन और कुरुक्षेत्र के चनारथल कॉलोनी निवासी अनमोल के रूप में की गई है. साहिल और नितिन के पैर में गोली लगी है. दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है."

कुरुक्षेत्र में मुठभेड़ (Etv Bharat)

बड़ी वारदात के फिराक में थे तीनों बदमाशः उन्होंने बताया कि "टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि बाइक पर तीन बदमाश हथियार लेकर घूम रहे हैं और कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं. सूचना पर टीम जिरबड़ी गांव के पास मौके पर पहुंची और तीनों युवकों को हथियार डालने के लिए बोला गया. लेकिन बदमाशों ने पुलिस टीम को देखते ही उन पर फायरिंग कर दी. इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग कीस जिसमें 2 बदमाशों की पैर में गोली लगी है. इस दौरान एक बदमाश को सुरक्षित काबू कर लिया गया. घायल दोनों बदमाशों को इलाज के लिए कुरुक्षेत्र LNJP हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है.

दुकानदार की हत्या से जुड़े हैं तीनों आरोपीः सीआईए 2 इंचार्ज मोहन लाल कहा कि "इन तीनों बदमाशों ने ही बीते दिनों कुरुक्षेत्र जिले के सिरसाला रोड पर एक दुकानदार को गोली मारी थी. इलाज के दौरान दुकानदार की मौत हो गई थी. बाइक की जांच की जा रही है. इनके आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है. पूछताछ के बाद और जानकारी मिलेगी."

ये भी पढ़ें- कुरुक्षेत्र में देर रात दो इलाके में फायरिंग से सनसनी, पहले शराब ठेके पर चली गोली, फिर एक घर के बाहर, सात दिन के अंदर तीसरी वारदात

TAGGED:

TWO CRIMINALS INJURED IN ENCOUNTER
ENCOUNTER IN HARYANA
CRIME IN KURUKSHETRA
FIRING IN KURUKSHETRA
ENCOUNTER IN KURUKSHETRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.