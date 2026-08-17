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UP में पुलिस मुठभेड़; गोरखपुर में दो चेन स्नेचर गिरफ्तार, शाहजहांपुर-उन्नाव में 4 लुटेर दबोचे

गोरखपुर में पुलिस मुठभेड़. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर/शाहजहांपुर/उन्नाव: कैंट थाना पुलिस, एंटीथेफ्ट सेल और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में सोमवार को चेन स्नेचिंग की घटनाओं में वांछित दो आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया. मुठभेड़ में दोनों बदमाशों को पैर में गोली लगी है. मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल है. वहीं, शाहजहांपुर में 10 हजार के इनामी बदमाश को मुठभेंड़ के बाद गिरफ्तार किया गया. उन्नाव में भी तीन शातिर लुटेरों पर हाफ एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया है. एसपी सिटी गोरखपुर निमिष पाटील ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से छिनैती की दो चेन, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, दो देशी तमंचे, दो खोखा कारतूस और दो जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. दोनों बदमाशों पर कुल 20 मुकदमे विभिन्न थाना क्षेत्र में पंजीकृत है. एसपी सिटी ने बताया कि रविवार की देर पुलिस को सूचना मिली कि चेन स्नेचिंग करने वाले दो बदमाश घटना करने की फिराक में हैं. पुलिस ने सूचना पर विश्वास करते हुए पैडलेगंज सहित आसपास के क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया. कुछ देर बाद दो बदमाश, पैडलेगंज की तरफ बाइक से आते दिखे. पुलिस द्वारा रोकने की कोशिश गई तो बदमाश फायरिंग करते हुए भागने लगे. पुलिस ने भी बचाव में गोली चलाई तो बदमाशों को भी गोली लगी. मुठभेड़ के दौरान पुलिसकर्मी भूपेंद्र यादव भी घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अजय उर्फ मंगरु निवासी देउरवीर, थाना गगहा और संजय निवासी कसिहार, थाना बेलीपार के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी कैंट थाने में दर्ज चेन स्नेचिंग के दो मामलों में वांछित थे. पुलिस के मुताबिक, 20 जुलाई को एक महिला अपने पति के साथ सब्जी लेने जा रही थी. इसी दौरान आरोपियों ने उसके गले से चेन छीन ली और फरार हो गए. इसके बाद 29 जुलाई की सुबह टहलने निकली एक महिला के गले से भी चेन छीनने की घटना हुई थी. दोनों मामलों में कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार सुरागरसी कर रही थी. इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने कार्रवाई की. बरामदगी के आधार पर संबंधित मुकदमों में बीएनएस की धारा 317(2) की बढ़ोतरी की गई है और एक अन्य अभियोग भी दर्ज किया गया है. पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों का पहले से भी आपराधिक इतिहास है. अजय उर्फ मंगरु के खिलाफ लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं में कई आठ मुकदमे दर्ज हैं. संजय के खिलाफ भी लूट, चोरी, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट और गोवध निवारण अधिनियम समेत 12 मामले दर्ज बताए गए हैं. कार्रवाई में कैंट थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार, एंटीथेफ्ट सेल प्रभारी निरीक्षक सुनील राय, उपनिरीक्षक अवनीश पांडेय, उपनिरीक्षक रवि प्रकाश कुंवर समेत कैंट थाना, एंटीथेफ्ट सेल और सर्विलांस टीम के पुलिसकर्मी शामिल रहे. शाहजहांपुर में इनामी लुटेरा गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)