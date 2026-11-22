पीएलएफआई के नाम पर लेवी वसूली और मजदूरों से मारपीट के मामले में खूंटी पुलिस की कार्रवाई, दो गिरफ्तार
खूंटी पुलिस ने पीएलएफआई के नाम पर लेवी वसूली मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
Published : November 22, 2026 at 2:21 PM IST
रांची/खूंटी: प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के नाम पर लेवी वसूली और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के साथ मारपीट की घटनाओं के अनुसंधान में खूंटी पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, पीएलएफआई के तीन पर्चे, एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. पुलिस की कार्रवाई के दौरान तीसरा संदिग्ध फरार हो गया. गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि फरार व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.
तपकरा और आनंदपुर में निर्माण कार्य से जुड़ा मामला
पहली घटना 13 नवंबर 2026 को तपकरा थाना क्षेत्र के कमड़ा मोड़ के पास स्थित एक आवासीय विद्यालय में हुई थी. यहां निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के साथ कुछ हथियारबंद अपराधियों ने मारपीट की थी. इसके बाद 15 नवंबर 2026 को पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनंदपुर थाना क्षेत्र में वीकेएस सड़क निर्माण कार्य के दौरान कुछ अपराधियों ने पीएलएफआई का पर्चा फेंककर व्यवसायियों से लेवी की मांग की थी. इसके अलावा चाईबासा में भी एक अन्य घटना को अंजाम दिया गया था.
इन घटनाओं के बाद खूंटी के पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग के निर्देश पर विशेष सेल का गठन किया गया. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तोरपा के नेतृत्व में तपकरा, रनिया और आनंदपुर थाना की पुलिस को शामिल कर संयुक्त टीम बनाई गई. इसके बाद संबंधित क्षेत्रों में लगातार छापेमारी कर संदिग्धों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे.
विशेष सेल के अनुसंधान में खुलासा-एसपी
खूंटी के पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि तपकरा थाना क्षेत्र में आवासीय विद्यालय के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के साथ हथियारबंद अपराधियों ने मारपीट की थी. इसके अलावा आनंदपुर और चाईबासा में भी घटनाओं को अंजाम दिया गया था. इन मामलों के अनुसंधान के लिए विशेष सेल का गठन किया गया था. इसी अनुसंधान के क्रम में पुलिस को तीन संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों के संबंध में सूचना मिली, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई.
बिना नंबर प्लेट की बाइक से रनिया आ रहे थे संदिग्ध
एसपी के मुताबिक, 21 नवंबर 2026 को खूंटी पुलिस को सूचना मिली कि तीन व्यक्ति बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल से जयपुर और कैलौ की ओर से रनिया की तरफ आ रहे हैं. सूचना का सत्यापन करने और आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तोरपा के नेतृत्व में पुलिस टीम को तत्काल रवाना किया गया.पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो व्यक्तियों को पकड़ लिया, जबकि तीसरा व्यक्ति मौके से फरार हो गया. पकड़े गए व्यक्तियों की तलाशी लेने पर उनके पास से हथियार, कारतूस, पीएलएफआई के पर्चे, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद किए गए.
संजू मांझी और अंकुश बागे उर्फ दोनदो गिरफ्तार
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संजू मांझी, उम्र करीब 24 वर्ष, पिता बालू मांझी और अंकुश बागे उर्फ दोनदो, उम्र करीब 24 वर्ष, पिता राम बागे के रूप में हुई है. दोनों ग्राम कैलौ, थाना रनिया, जिला खूंटी के निवासी हैं.
तपकरा और आनंदपुर के मामलों में संलिप्तता स्वीकारी
पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने इस मामले के अलावा पीएलएफआई संगठन के लिए लेवी मांगने से संबंधित तपकरा थाना कांड संख्या 10/26 और आनंदपुर थाना कांड संख्या 20/26 में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. वहीं, मामले में शामिल तीसरे व्यक्ति की पहचान कर ली गई है. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ओर से लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है.
इस कार्रवाई के संबंध में रनिया थाना कांड संख्या 39/26, दिनांक 21 नवंबर 2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111(2) एवं 3(5), आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए, 26(6), 26 एवं 35 और आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम की धारा 17 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. पूरी कार्रवाई अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तोरपा विजय कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई. छापेमारी दल में मनोहरपुर अंचल के अमित रोशन कुल्लू, रनिया थाना प्रभारी श्यामल कुमारकर, आनंदपुर थाना प्रभारी प्रिंस और तपकरा थाना के सहायक अवर निरीक्षक कैलाश उरांव शामिल थे. इनके अलावा रनिया, तपकरा और आनंदपुर थाना के सशस्त्र बल के जवानों ने भी अभियान में हिस्सा लिया.
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