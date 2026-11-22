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पीएलएफआई के नाम पर लेवी वसूली और मजदूरों से मारपीट के मामले में खूंटी पुलिस की कार्रवाई, दो गिरफ्तार

खूंटी पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची/खूंटी: प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के नाम पर लेवी वसूली और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के साथ मारपीट की घटनाओं के अनुसंधान में खूंटी पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, पीएलएफआई के तीन पर्चे, एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. पुलिस की कार्रवाई के दौरान तीसरा संदिग्ध फरार हो गया. गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि फरार व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.

तपकरा और आनंदपुर में निर्माण कार्य से जुड़ा मामला