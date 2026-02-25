ETV Bharat / state

जोधपुर पुलिस ने दो शातिर चोरों को पकड़ा, 100 से ज्यादा वारदातों का खुलासा, बड़ी मात्रा में सामान बरामद

जोधपुर में कार से रुपये व सोने के आभूषण चुराने वाले दो शातिर गिरफ्तार. चोरों के घर से बड़ी मात्रा में चोरी का सामान बरामद.

चोरों से बरामद सामान
चोरों से बरामद सामान (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 25, 2026 at 7:40 PM IST

जोधपुर: एम्स अस्पताल के मुख्य द्वार के ठीक सामने खड़ी एक कार से दो लाख सत्तर हजार रुपये नकद और सोने के आभूषण चोरी करने वाले दो शातिर चोरों को बासनी पुलिस ने मंगलवार देर रात गिरफ्तार कर लिया. इन दोनों आरोपियों ने सिर्फ पिछले डेढ़ साल में जोधपुर शहर में सौ से ज्यादा चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था. पुलिस जब इनके घर पहुंची तो वहां देखकर हैरान रह गई. आरोपियों के घर से दर्जनों महंगे स्मार्टफोन, बैग और चोरी का सामान बरामद हुआ.

जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने बताया कि 20 फरवरी को ब्यावर निवासी रेखा शर्मा अपने रिश्तेदार को एम्स में भर्ती देखने आई थीं. रिश्तेदार से मिलकर बाहर निकलीं तो उनकी कार का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर रखे 2 लाख 70 हजार रुपये नकद व सोने के आभूषण गायब थे. तुरंत बासनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई. थानाधिकारी नितिन दवे ने तुरंत टीम गठित की और पूरे मामले की गहन पड़ताल शुरू कर दी.

जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश (ETV Bharat Jodhpur)

350 CCTV खंगाले: पुलिस ने पूरे इलाके के 350 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. एक जगह पर एक ऑटो रिक्शा नजर आया जो एम्स से निकलकर नहर रोड होते हुए सीएचबी की तरफ जा रहा था. ऑटो के नंबर प्लेट के आधार पर पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की. आखिरकार प्रतापनगर निवासी प्रमोद सिंह चौहान (उर्फ प्रमोद) और सीएचबी निवासी राज चौहान को हिरासत में लिया गया. पूछताछ में दोनों ने चोरी कबूल ली.

Jodhpur Theft Gang
चोरों से बरामद सामान (ETV Bharat Jodhpur)

दर्जनों महंगे सामान बरामद: पुलिस पूछताछ में दोनों चोरों ने बताया कि वे एम्स के बाहर खड़ी कार का दरवाजा खोलकर सामान चुरा ले गए थे. पुलिस ने उनके घर से चोरी की गई रकम में से 1 लाख 15 हजार रुपये नकद बरामद किए. इसके अलावा 39 महंगे स्मार्टफोन, 50 बैग, कई चार्जर और अन्य चोरी का सामान भी जब्त किया गया.

Jodhpur Theft Gang
पुलिस ने दो शातिर चोरो को पकड़ा (ETV Bharat Jodhpur)

100 से ज्यादा वारदातों का खुलासा: पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया, “ये दोनों बेहद शातिर अपराधी हैं। पहले ये मोटरसाइकिल से चोरी करते थे, अब ऑटो टैक्सी का इस्तेमाल कर रहे थे। शहर में इनकी 100 से ज्यादा वारदातें दर्ज हैं। दोनों से लगातार पूछताछ जारी है और बाकी चोरी के सामान की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं।”

चोरों के घर से 39 मोबाइल बरामद हुए
चोरों के घर से 39 मोबाइल बरामद हुए (ETV Bharat Jodhpur)

थानाधिकारी नितिन दवे ने बताया कि दोनों आरोपी चोरी का नया तरीका अपनाते थे। वे मुख्य रूप से शादी-विवाह के मैरिज हॉल के बाहर ऐसी जगहों पर रेकी करते थे जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं होते। वहां कार पार्क करने वालों पर नजर रखते, जब कोई व्यक्ति सामान रखकर अंदर चला जाता तो लॉक तोड़कर चोरी कर फरार हो जाते। इस बार भी उन्होंने एम्स के बाहर इसी तरीके से वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. आगे की जांच जारी है.

