पुलिस की वर्दी में ट्रक लूट की घटना को अंजाम देने वाले दो शातिर गिरफ्तार, चालक-खलासी को कब्जे में लेकर मांगी थी फिरौती
देवघर में ट्रक लूटने वाले गिरोह के दो सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. रिपोर्ट-हितेश कुमार चौधरी
Published : November 6, 2026 at 7:44 PM IST
देवघर: जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. हत्या, लूट और छिनतई जैसी घटनाओं को लेकर देवघर जिला लगातार सुर्खियों में है. अब अपराधी पुलिस की वर्दी और रुतबे का धौंस दिखाकर सड़कों पर चलने वाले व्यावसायिक वाहनों को निशाना बना रहे हैं. ऐसा ही एक मामला देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां अपराधियों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर एक ट्रक को लूट लिया. इतना ही नहीं, ट्रक चालक और खलासी को भी अपने साथ अपराधी ले गए. इसके बाद ट्रक मालिक से फिरौती की मांग की गई.
देवघर एसडीपीओ ने दी जानकारी
घटना की जानकारी देते हुए देवघर एसडीपीओ कुलदीप कुमार ने बताया कि कुछ अपराधियों ने पुलिसकर्मी बनकर तार लदे एक ट्रक को रोका. वाहन के कागजात की जांच करने का बहाना बनाकर चालक और खलासी को अपने कब्जे में ले लिया. इसके बाद दोनों को अपनी इनोवा गाड़ी में बैठाकर अपराधी ट्रक समेत मौके से फरार हो गए.
ट्रक मालिक से मांगी गई थी फिरौती
अपराधी चालक और खलासी को एक सुनसान स्थान पर ले गए. इसके बाद ट्रक मालिक रामेश्वर को फोन कर उनसे फिरौती की मांग की गई. धमकी भरा फोन आने के बाद ट्रक मालिक ने तत्परता दिखाते हुए पूरे मामले की जानकारी मोहनपुर थाना पुलिस को दी और प्राथमिकी दर्ज कराई.
पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार
इधर, मामले की गंभीरता को देखते हुए देवघर पुलिस अधीक्षक ने तत्काल विशेष टीम गठित की. टीम का नेतृत्व एसडीपीओ कुलदीप कुमार और मोहनपुर थाना प्रभारी संदीप कृष्णा ने किया. पुलिस ने तकनीकी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की और इस मामले में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिहार के जमुई जिले के चकाई थाना क्षेत्र निवासी 45 वर्षीय मुकेश कुमार और झाझा निवासी केपी मिश्रा के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल इनोवा कार और दो मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं.
फिलहाल, इस घटना ने देवघर में अपराधियों के बढ़ते मनोबल और पुलिस की वर्दी का दुरुपयोग कर आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के गंभीर पहलू को उजागर किया है. अब पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इस वारदात में कुल कितने लोग शामिल थे और क्या इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह सक्रिय है.
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