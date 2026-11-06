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पुलिस की वर्दी में ट्रक लूट की घटना को अंजाम देने वाले दो शातिर गिरफ्तार, चालक-खलासी को कब्जे में लेकर मांगी थी फिरौती

देवघर पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

देवघर: जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. हत्या, लूट और छिनतई जैसी घटनाओं को लेकर देवघर जिला लगातार सुर्खियों में है. अब अपराधी पुलिस की वर्दी और रुतबे का धौंस दिखाकर सड़कों पर चलने वाले व्यावसायिक वाहनों को निशाना बना रहे हैं. ऐसा ही एक मामला देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां अपराधियों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर एक ट्रक को लूट लिया. इतना ही नहीं, ट्रक चालक और खलासी को भी अपने साथ अपराधी ले गए. इसके बाद ट्रक मालिक से फिरौती की मांग की गई.

देवघर एसडीपीओ ने दी जानकारी