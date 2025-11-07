ETV Bharat / state

रंगदारी नहीं देने पर कारोबारी के घर पर किया था बम से हमला, दो अपराधी गिरफ्तार

रांची में रंगदारी और बमबाजी केस में पुलिस ने दो अपराधियों को धर दबोचा है.

Extortion And Bombing Case
रांची पुलिस की गिरफ्त में अपराधी. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 7, 2025 at 7:57 PM IST

2 Min Read
रांचीः राजधानी रांची के ठाकुरगांव थाना क्षेत्र में एक कारोबारी से रंगदारी मांगने और रंगदारी नहीं देने पर घर पर बम से हमला करने वाले दो आरोपियों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार अपराधियों के पास से बम बनाने की सामग्री भी बरामद की गई है.

आपराधियों ने कारोबारी से मांगे थे 20 लाख रुपये

रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीन पुष्कर ने बताया कि ठाकुरगांव थाना क्षेत्र के बकरी गांव के रहने वाले कारोबारी ने पुलिस को आवेदन देकर बताया था कि एक अज्ञात फोन नंबर से कॉल कर कुछ लोग उनसे 20 लाख रुपये की रंगदारी मांग रहे थे. रंगदारी नहीं देने पर उनके घर पर बम से हमला किया गया और दोबारा कॉल कर जान से मारने की धमकी दी गई.

कारोबारी का आवेदन प्राप्त होते ही पुलिस ने पूरे मामले में गंभीरता दिखाते हुए खलारी डीएसपी के नेतृत्व में तुरंत एसआईटी गठित की गई. इसके बाद पुलिस ने अपना जाल बिछाकर टेक्निकल सेल की मदद से दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस के ट्रैप में फंसे अपराधी

मामले की जांच के दौरान पुलिस की टीम को यह सूचना मिली कि रंगदारी मांगने वाले अपराधी कारोबारी से रंगदारी लेने के लिए ठाकुरगांव-पिठोरिया सड़क पर आने वाले हैं. इसके बाद पुलिस की टीम के द्वारा गोपनीय तरीके से क्षेत्र की घेराबंदी कर रंगदारी लेने के क्रम में ही दो अपराधी अब्दुल रहीम और मोजिब अंसारी को गिरफ्तार कर लिया.

बम बनाने के समान बरामद

गिरफ्तार अपराधियों के पास से रंगदारी में इस्तेमाल मोबाइल फोन, बाइक, बम बनाने के डिब्बे, बारूद और अन्य सामग्री बरामद की गई है. इस मामले में फिलहाल चार अन्य फरार अपराधियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है. इस कार्रवाई में खलारी डीएसपी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे. पुलिस का कहना है कि शेष आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी.

