रंगदारी नहीं देने पर कारोबारी के घर पर किया था बम से हमला, दो अपराधी गिरफ्तार

रांचीः राजधानी रांची के ठाकुरगांव थाना क्षेत्र में एक कारोबारी से रंगदारी मांगने और रंगदारी नहीं देने पर घर पर बम से हमला करने वाले दो आरोपियों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार अपराधियों के पास से बम बनाने की सामग्री भी बरामद की गई है.

आपराधियों ने कारोबारी से मांगे थे 20 लाख रुपये

रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीन पुष्कर ने बताया कि ठाकुरगांव थाना क्षेत्र के बकरी गांव के रहने वाले कारोबारी ने पुलिस को आवेदन देकर बताया था कि एक अज्ञात फोन नंबर से कॉल कर कुछ लोग उनसे 20 लाख रुपये की रंगदारी मांग रहे थे. रंगदारी नहीं देने पर उनके घर पर बम से हमला किया गया और दोबारा कॉल कर जान से मारने की धमकी दी गई.

कारोबारी का आवेदन प्राप्त होते ही पुलिस ने पूरे मामले में गंभीरता दिखाते हुए खलारी डीएसपी के नेतृत्व में तुरंत एसआईटी गठित की गई. इसके बाद पुलिस ने अपना जाल बिछाकर टेक्निकल सेल की मदद से दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस के ट्रैप में फंसे अपराधी

मामले की जांच के दौरान पुलिस की टीम को यह सूचना मिली कि रंगदारी मांगने वाले अपराधी कारोबारी से रंगदारी लेने के लिए ठाकुरगांव-पिठोरिया सड़क पर आने वाले हैं. इसके बाद पुलिस की टीम के द्वारा गोपनीय तरीके से क्षेत्र की घेराबंदी कर रंगदारी लेने के क्रम में ही दो अपराधी अब्दुल रहीम और मोजिब अंसारी को गिरफ्तार कर लिया.