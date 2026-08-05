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मिर्जापुर में पुल निर्माण के गड्ढे में डूबने से दो चचेरे भाइयों की हुई मौत

मिर्जापुर: मिर्जापुर में पुल निर्माण के गड्ढे में डूबने से दो मासूम चचेरे भाइयों की मौत हो गई है. यह हादसा खेत से लौटते समय हुआ. दरअसल गंगा नदी पर सिक्स लेन पुल का निर्माण किया जा रहा है. पुल निर्माण के लिए गड्ढे खोदे गये थे. बारिश होने के कारण गढ्ढे में पानी भरा था. सूचना पर मैके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

जानकारी के अनुसार, चील्ह थाना क्षेत्र के हरसिंगपुर गांव में मंगलवार के देर शाम उस समय चीखपुकार मच गई जब पुल निर्माण के लिए खोदे गये गड्ढे में डूबने से दो मासूम बच्चों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि हरसिंगपुर गांव के सामने गंगा नदी पर सिक्स लेन के पुल का निर्माण चल रहा है.

जेसीबी से पुल निर्माण के पिलर के लिए गड्ढे खोदे गए थे. बारिश होने के कारण गड्ढे में पानी भरा हुआ था. गांव चचेरे भाई सत्यम यादव 6 वर्ष और किशन यादव 7 वर्ष मंगलवार देर शाम खेत पर गए हुए थे. इस दौरान दोनों गड्ढे में डूब गए. जब दोनों बच्चे घर नहीं लौटे तब परिजन तलाश शुरू तो गड्ढे में डूबे बच्चे मिले.

चीखपुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़कर दोनों बच्चों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चों को अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया. दोनों बच्चों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है.