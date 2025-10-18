ETV Bharat / state

दीपावली की खुशियां मातम में बदलीं, पार्वती नदी में डूबे दो चचेरे भाइयों की मौत

धौलपुर: कौलारी थाना क्षेत्र के मानपुर गांव में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया. गांव के समीप बह रही पार्वती नदी में पशु चराने गए दो चचेरे भाइयों की डूबने से मौत हो गई. दीपावली के त्योहार की खुशियां अचानक मातम में बदल गईं.

घटना को लेकर थाना प्रभारी हरेंद्र ने बताया कि दोनों डेड बॉडी का परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करा दिया है. पुलिस ने घटना में मर्ग दर्ज किया है. उन्होंने बताया कि मानपुर गांव निवासी करन (15) पुत्र नरेश नाई और पुष्पेंद्र (18) पुत्र मवाशी लाल अपने तीन साथियों के साथ पशु चराने गए थे. इसी दौरान नदी किनारे करन का पैर फिसल गया और वह पानी में गिरकर डूबने लगा. उसे बचाने के लिए पुष्पेंद्र भी नदी में उतर गया, लेकिन वह भी गहरे पानी में डूब गया. साथ गए अन्य तीन बालक घबराकर गांव की ओर भागे और लोगों को घटना की सूचना दी. सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे.