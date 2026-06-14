ETV Bharat / state

टोंस नदी में डूबने से दो चचेरे भाइयों की मौत; नहाते समय गहरे पानी में चले गये, शव बरामद

गोताखोरों ने घंटों तलाश के बाद दोनों के शव नदी से बरामद किए.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 7:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज : शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में टोंस नदी में रविवार सुबह स्नान करने गए दो किशोरों की डूबने से मौत हो गई. दोनों एक ही परिवार के थे. नदी में नहाते समय दोनों गहरे पानी में चले गए और तेज बहाव में बह गए. चीख पुकार सुनकर लोग घाट पर पहुंचे, तब तक दोनों गहरे पानी में डूब चुके थे. गोताखोरों ने घंटों तलाश के बाद दोनों के शव नदी से बरामद किए. घटना के बाद गांव में शोक की लहर है. शव को बरामद कर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

एसएचओ शंकरगढ़ सुशील दुबे ने बताया कि टोंस नदी में परिवार के साथ स्नान करने गए थे, तभी यह घटना घट गई. मृतकों की पहचान भारत नगर निवासी कुनाल मिश्रा (15) और विशेष मिश्र (15) के रूप में हुई है. दोनों चचेरे भाई थे.

ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि रविवार सुबह करीब 10 बजे दोनों चचेरे भाई परिवार के साथ टोंस नदी में नहाने के लिए घर से निकले थे. नहाते समय दोनों नदी के गहरे हिस्से में पहुंच गए. टोंस नदी में तेज बहाव होने के कारण दोनों खुद को संभाल नहीं सके और देखते ही देखते डूब गए.

आस-पास मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के चलते बचाया नहीं जा सका. सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण नदी किनारे पहुंच गए. गोताखोरों की मदद से दोनों के शवों को नदी से बरामद कर लिया गया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इस पूरी घटना से पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है.

यह भी पढ़ें : प्रयागराज में तालाब में डूबने से भाई-बहन की मौत; ननिहाल आये थे दोनों बच्चे, शव को निकाला गया

TAGGED:

PRAYAGRAJ LATEST NEWS
TWO COUSINS ​​DROWN IN PRAYAGRAJ
TONS RIVER IN PRAYAGRAJ
PRAYAGRAJ NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.