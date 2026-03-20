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उन्नाव में सड़क हादसे में दो चचेरे भाइयों की मौत; डिवाइडर से टकराई बाइक, मिर्जापुर में दो युवकों की जान गई

अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश सिंह ने बताया कि सड़क हादसे की जांच की जा रही है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 10:52 PM IST

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उन्नाव/मिर्जापुर : उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र में उन्नाव-लालगंज हाईवे पर शुक्रवार शाम एक भीषण सड़क हादसा हो गया. हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक दोनों युवक चचेरे भाई बताए जा रहे हैं. हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं, दूसरी ओर प्रयागराज मिर्जापुर मार्ग पर शुक्रवार को सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई.

परिजन अजय सिंह के मुताबिक, अचलगंज थाना क्षेत्र के टिकौली गांव निवासी राहुल और नन्हकू शुक्रवार शाम अपनी बाइक से घर वापस लौट रहे थे. जैसे ही वह कोलवा गाड़ा ओवरब्रिज के पास उन्नाव-लालगंज हाईवे पर पहुंचे, उनकी बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई. अनियंत्रित बाइक सड़क किनारे लगे संकेतक बोर्ड से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े.


हादसे की सूचना मिलते ही अचलगंज थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया गया. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया. हादसे की सूचना परिजनों को दी गई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया.


पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण बाइक का अनियंत्रित होना बताया जा रहा है, हालांकि पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है.

मृतक के परिजन अजय सिंह ने बताया कि दोनों युवक सामान्य रूप से घर लौट रहे थे और इस तरह अचानक हुए हादसे ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है. उन्होंने प्रशासन से सड़क सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाने की मांग की है. मामले में अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश सिंह ने बताया कि सड़क हादसे की जांच की जा रही है. पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी है.

मिर्जापुर में दो युवकों की मौत : जनपद के प्रयागराज मिर्जापुर मार्ग पर शुक्रवार की देर शाम भीषण सड़क हादसा हो गया. सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की दर्दनाक मौके पर मौत हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कटरा कोतवाली क्षेत्र के बसही के पास मिर्जापुर प्रयागराज मार्ग पर जेसीबी और बाइक में भीषण टक्कर हो गई. सड़क हादसे में शहबाज और आरिफ की मौत हो गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

सीओ सिटी विवेक जावला ने बताया कि जेसीबी और बाइक में टक्कर होने से बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने जेसीबी को कब्जे में ले लिया है. घटना की जांच की जा रही है.


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