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काल बनकर दौड़ा कैंटर: बागपत में सड़क हादसे ने छीनी घर के दो चिरागों की जिंदगी, परिवारों में मचा कोहराम

बागपत: दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर शुक्रवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया. यहां एक तेज रफ्तार कैंटर ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के दो चचेरे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रॉली में रखा लाखों रुपये का घरेलू सामान भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

जानकारी के अनुसार, घटना बड़ौत कोतवाली क्षेत्र की है, जहां शामली जिले के बाबरी निवासी लोकेश (40 वर्ष) और राहुल (35 वर्ष) शुक्रवार देर रात कुंडली से घरेलू सामान खरीदकर ट्रैक्टर-ट्रॉली से अपने गांव लौट रहे थे. जैसे ही उनका वाहन बड़ौत में राज पैलेस के पास मेट्रो हॉस्पिटल के सामने पहुंचा, पीछे से आ रहे तेज रफ्तार कैंटर ने ट्रॉली में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. यह दोनों आपस में चचेरे भाई थे.

हादसे के बाद आरोपी कैंटर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही बड़ौत कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कैंटर को कब्जे में ले लिया है. इधर हादसे की खबर मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए.





फिलहाल परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है. इस मामले में कोतवाल दीक्षित त्यागी का कहना है आरोपी कैंटर चालक की तलाश की जा रही है. मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं.

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