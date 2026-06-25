मिर्जापुर सड़क हादसे में दो चचेरी बहनों की मौत, चाचा गंभीर रूप से घायल
तेज रफ्तार ट्रक ने तीन बाइक सवारों को रौंदा, दो की मौत
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 6:58 PM IST
मिर्जापुर: जनपद के पड़री थाना क्षेत्र के डगमगपुर में गुरुवार को एक तेज रफ्तार ट्रक ने तीन बाइक सवारों को रौंद दिया. इस भीषण सड़क हादसे में दो चचेरी बहनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके चाचा गंभीर रूप से घायल हो गए.
घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने मामले की सुचना पुलिस को दी, सुचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच शुरू कर दी.
पड़री थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह के अनुसार, देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के लच्छा पट्टी गांव के रहने वाले भोलानाथ अपनी दो भतीजी संगीता 19 और अमृता 3 वर्ष को बाइक पर बैठाकर दवा दिलाने सतेगढ़ जा रहे थे.
तभी वाराणसी-मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर, मिर्जापुर से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों बहनें ट्रक की चपेट में आ गई और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.
हादसे के बाद राहगीरों की मदद से सभी को चुनार के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां के डॉक्टरों ने दोनों बहनों को मृत घोषित कर दिया, घायल चाचा भोलानाथ का इलाज जारी है. हादसे की खबर मिलते ही गांव और परिवार में कोहराम मचा हुआ है.
मामले की सुचना मिलते ही स्थानीय पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर, घायल को आस्पताल पहुंचाया और एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
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